АВТОВАЗ запустится? Да, но не совсем

Машины на платформе B0 пока не будут делать, а Гранту и Ниву начнут выпускать только 2 и 3 сентября.

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На текущей неделе все основные производства завода в Тольятти остановлены, а на будущей запустятся только две сборочные линии — и то не сразу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании, завод на данный момент не может восстановить производство автомобилей на платформе B0 — это Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero.

Невозможность запустить эту сборочную линию, по данным источника, связана с дефицитом поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch. Уточним, что имеется в виду производственное предприятие в Самаре, находящееся недалеко от завода АВТОВАЗ. Наладить регулярные поставки продукции на конвейер в Тольятти этот производитель пока не может.

В связи с этим тольяттинский завод АВТОВАЗ запустит две линии по сборке автомобилей только 2 и 3 сентября — это линия №5 (Granta) и линия №3 (Niva). Линия B0 будет остановлена на всю неделю», — сообщил представитель АВТОВАЗа.

Вторая производственная площадка АВТОВАЗа, завод Lada Ижевск, использует комплектующие другого поставщика, поэтому сборка Lada Vesta продолжается в прежних объемах. По неофициальной информации, компонентов в Ижевске должно хватить минимум до 3 сентября. А восстановление работы тольяттинской линии В0 ожидается не ранее 6 сентября.

При этом ожидается, что цены на все модели Lada вырастут с 1 сентября.

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Фото: Яков Князев / ТАСС