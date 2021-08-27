Известно, какие водители чаще засыпают за рулем

Исследование провела страховая компания, и результаты его показывают, что в 76% смертельных ДТП из-за усталости за рулем был мужчина.

В исследовании, проведенном немецкой страховой компанией BG ETEM в течение последнего года, были проанализированы документы о серьезных ДТП и смертельных случаях с легковыми и грузовыми автомобилями, в которых были выявлены признаки усталости водителя как одна из причин аварии.

В 24,2% таких аварий имелись признаки того, что водитель заснул, еще в 17,4% случаях удалось выявить ошибки вождения, вызванные сонливостью (водитель при этом не заснул). Каждая третья такая авария привела к гибели как минимум одного пассажира. При этом в 76,4% случаев в таких авариях за рулем были мужчины.

Согласно статистике страховщика, чаще всего от переутомления страдают водители возрастных групп — от 20 до 29 лет и от 50 до 59 лет. В первом случае это можно объяснить недосыпанием, которое связано с досуговым поведением молодых людей, что касается пожилых водителей, то причины, скорее всего, кроются в их неудовлетворительном физическом состоянии, принимаемых ими лекарствах и возрастном снижении концентрации внимания.

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Сотрудники, которые работают сверхурочно, имеют повышенный риск попадания в дорожно-транспортные происшествия, связанные с сонливостью. Почти 40% тех, кто заснул за рулем и попал в аварию, проработали до этого более 8,5 часов, а еще 7% — более десяти часов. Каждый десятый пострадавший, уснувший за рулем, возвращался домой с ночной смены.

Проблема сонливости так или иначе затрагивала большинство российских водителей — 32% признались, что хотя бы раз засыпали за рулем, а 3,8% из них просыпались уже от столкновения или в кювете.

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