Шуметь нельзя! Предложение Собянина распространят на всю Россию

В новой редакции КоАП РФ может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей.

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Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила РИА Новости, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Причем штраф за нарушение могут распространить и на дневное время.

По ее словам, инициатива мэра Москвы вполне понятна и закономерна. Напомним, с предложением ужесточить меры воздействия на нарушителей тишины ранее выступил мэр Москвы Сергей Собянин и предложил поднять штраф за это до пяти тысяч рублей. Сенатор отметила, что «меломаны» демонстрируют своим поведением полное пренебрежение к правам других граждан, а проявление неуважения к обществу должно строго пресекаться.

Рукавишникова отметила, что такие нарушения характеры не только для столицы, поэтому данный состав хотят включить в статью «Хулиганство» в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которую внесут в Госдуму в ближайшее время.

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Сейчас специальной статьи не предусмотрено, граждан могут оштрафовать по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ на 100–500 руб. за нарушение «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов» — сюда подпадает и шум в ночное время. Но эту статью практически не используют.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС