Мы выяснили, что думают читатели о возможном снижении цен на топливо, которое может произойти этой осенью. Своим мнением поделились и наши эксперты.

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Появившиеся не так давно в ряде российских СМИ сообщения о том, что Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали временно повысить объемы продаж бензина и дизельного топлива на бирже, породили предположения, что цены на них могут пойти вниз.

А что думают по этому поводу сами россияне? Верят ли они, что осенью оба вида топлива могут подешеветь? Чтобы выяснить это, специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1200 человек.

Оказалось, что подавляющее большинство (84,5%) участников исследования не верят в возможное снижение цен, ведь «обычно они только растут». Примерно равное количество респондентов оказались умеренными оптимистами (7,8%), считающими, что цены на бензин и дизельное топливо могут снизиться, или осторожными наблюдателями (7,7%), готовыми следить за возможным развитием событий.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

Тогда это было хоть какой-то приятной мелочью на фоне невыплат зарплат, сокращений персонала… Впрочем, по мере восстановления экономики цены на бензин тоже стали расти и в 2010 году уже вернулись на прежний уровень.

С тех пор они так и растут. Да, возможно, за эти годы и были незначительные корректировки в сторону снижения, но как-то они в памяти не отложились. Поэтому и сейчас, если вдруг цены на топливо пойдут вниз, то мы, автомобилисты, можем этого и не почувствовать.

Лично я в такой сценарий — заметного снижения цен — не верю, поскольку в России почти все товары дорожают. Но мне очень хотелось бы ошибаться!

Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

Вся эта шумиха — заявления, предложения, борьба топливных союзов с Минэнерго и т. д. — направлена на то, чтобы удержаться в рамках инфляции. Цены на автотопливо все равно будут расти, но нам будут говорить, что выросли они в рамках инфляции. В цене литра 95-го бензина «зашито» до 70% налогов всех видов, от налогов на добычу полезных ископаемых до НДС. Мы платим, грубо говоря, 50 рублей за литр, из них 35 идет в казну в виде налогов, и только 15 мы отдаем за собственно бензин: добычу нефти, переработку, доставку топлива и продажу. Государство, естественно, от «своих» денег не откажется.

В лучшем случае от этой шумихи, активности Минэнерго и встреч с производителями можно ожидать некоторого затишья с ценами. Если и произойдет снижение в рознице, мы его практически не заметим, оно будет на уровне колебаний разницы нынешних цен от АЗС к АЗС: где-то 49,80 руб. за литр, где-то 50 рублей ровно. А завтра эти 49,80 руб. превратятся в 50 рублей, и так далее.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»

Инфографика: «Автостат»