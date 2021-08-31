Занос или дрифт? Женщина с коляской была на волосок от гибели

Причины странного маневра водителя так и остались неизвестными, потому что он просто уехал.

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Произошло это 28 августа в Таиланде. Мы видим картинку размеренной будничной жизни: вдоль дороги идет женщина с коляской, и вдруг из-за поворота на высокой скорости вылетает кроссовер черного цвета. Он, совершив странный маневр, сопровождавшийся визгом тормозов, паркуется у местного магазинчика. На здании расположена камера, в объектив которой все это и попало. Постояв так немного и переведя дух, водитель спокойно уезжает, а женщина в растерянности озирается, осознав, что была на волосок от смерти.

В комментариях люди размышляют, случайно ли водитель так припарковался или это был намеренный дрифт? В любом случае вызывает удивление, что, чудом не сбив женщину и не врезавшись в магазин, он беззаботно уезжает. А что, ведь ничего же не случилось?! «Удачливый до максимума», — заключает некто Bob W. Только вот всегда ли будет сопутствовать везение такому лихачу?

Этот водитель был настолько аккуратен, что дожил до 101 года и ему доверили испытать суперсовременный автомобиль.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Видео: YouTube