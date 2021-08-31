При попадании на электронные панели солидол выводит самокаты из строя.

Неизвестные вывели из строя 400 электросамокатов, которые сдавались в краткосрочную аренду в Москве и стояли на парковках в районе Якиманка. Электронные панели были вымазаны солидолом, из-за чего самокаты оказались непригодны для поездок, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице. Полиция уже начала проверку.

«В правоохранительные органы обратились представители двух компаний, занимающихся краткосрочной арендой средств индивидуальной мобильности, которые заявили о порче имущества их организаций. Так, 26 августа неизвестный злоумышленник обмазал солидолом электронные панели 400 самокатов Nine Bot Max Pro, находившихся по двум адресам на ул. Крымский Вал, а также по двум адресам на Ленинском проспекте. Причиненный материальный ущерб устанавливается», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» заявление МВД.

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Предположительно, пострадали самокаты Urent и Яндекса, стоимость каждого из которых составляет около 70 тысяч рублей.

По некоторым данным, число поврежденных самокатов уже увеличилось до 800.

Где могут ездить самокаты, а где — нет? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Hello I'm Nik / Unsplash