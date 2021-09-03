Угонщик вызвал эвакуатор, чтобы похитить автомобиль

Владелец это увидел и справедливо возмутился.

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В Отдел полиции Ростова-на-Дону позвонил мужчина и сообщил о попытке кражи его автомобиля. Мужчина рассказал полицейским, что неизвестный погрузил его машину на эвакуатор и пытается ее увезти.

Сотрудники уголовного розыска сработали оперативно и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый за кражу житель города Азова, сообщило ГУ МВД России по Ростовской области.

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Выяснилось что злоумышленник присмотрел понравившийся ему автомобиль, в котором нет сигнализации, затем вызвал эвакуатор и попросил перевезти транспортное средство в другой район города, но хозяин машины вовремя заметил, как его автомобиль поднимают на платформу, и вызвал сотрудников полиции.

Против угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.