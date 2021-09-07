Будущее рынка: засилье «супербазовых» комплектаций

Нехватка микрочипов может перерасти в хроническую проблему, считает эксперт.

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Дефицит микрочипов в мире может привести к тому, что в 2022 году автомобильные концерны все чаще начнут адаптировать комплектации до совсем простых с минимальным набором самого необходимого или придется останавливать конвейер, заявил РИА Новости эксперт маркетплейса «Банкавто» (платформа РГС Банка) Сергей Власов.

Нехватка полупроводников сильно ударила по автопрому, поскольку микрочипы есть почти в любом электронном блоке, дефицитные компоненты присутствуют в 60% оборудования новых машин. Это проекционные дисплеи, блоки связи автомобиля с гаджетами, всевозможные электронные ассистенты вроде слежения за рядностью движения, а их в современных машинах часто больше десятка.

Кризис на рынке полупроводников

На рынке полупроводников наблюдается кризис, и он, похоже, долговременный. У немногочисленных производителей дефицитной электроники в приоритете те, кто больше потребляет, то есть компании, изготавливающие компьютеры и гаджеты. Автоконцерны были всегда на вторых ролях в системе распределения микрочипов, их недостача коснулась сильнее. GM, Ford, Volkswagen, Honda, Volvo, Nissan, Fiat Chrysler, Mitsubishi притормаживают сборочные линии с весны этого года, и пока позитивных прогнозов нет.

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Чтобы не останавливать конвейер, производители временно стали выпускать автомобили в «супербазовых» комплектациях. Так сделал Volkswagen на машинах для американского континента. В России автопроизводителям временно разрешили не ставить на машины систему ЭРА-ГЛОНАСС, с условием доостнастить ею автомобиль, когда проблема с чипами разрешится.

Прогноз на 2022 год

В РГС-Банке полагают, что весь 2022 год производители будут вынуждены ловить баланс между запросами рынка и возможностями своего конвейера. Лучше будут себя чувствовать те, кто успел выстроить грамотную логистику, у кого есть запасы электроники на складах. Первыми почувствовали дефицит те производители, у которых все комплектующие поставляются к моменту выпуска.

Сохранившийся спрос из 2021 года увеличит очереди на ходовые модели. На этом фоне не стоит ждать появления скидок у дилеров, а вот дальнейший рост цен очевиден. Банк дает следующий прогноз: по итогам 2022 года автомобили подорожают еще на 10–15%.

Подорожания автомобилей ожидают и дилеры, поэтому советуют не откладывать покупку авто.

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