Autodoc.ru использует робота для точного подбора автозапчастей

Веб-сайт и приложение одного из ведущих российских маркетплейсов по продаже автомобильных запчастей и компонентов Autodoc.ru расширили использование технологии искусственного интеллекта (ИИ) в работе своего веб-сайта и мобильного приложения.
Теперь алгоритмы ИИ используются в подборе автомобильных деталей. Пользователю достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении Autodoc.ru и занести данные о своих автомобилях в разделе «Гараж», указав информацию о модели, модификации авто, его VIN—номере, данные о пробеге. Далее система будет сама подбирать подходящие детали и расходные материалы для обслуживания данного авто. Увидеть эти предложения пользователь сможет в своем аккаунте, а потом принять решение о выборе наиболее подходящего варианта покупки.
«Прайс-листы нашей компании насчитывают более 200 млн предложений по 22 млн наименований 3 тыс. торговых марок. Поэтому даже опытным в обслуживании автомобиля клиентам бывает сложно подобрать необходимые запчасти и расходные материалы. Сейчас в этом помогают алгоритмы искусственного интеллекта, которые смогут предложить, например, тормозные колодки, свечи или рабочие жидкости, которые лучше всего подходят для конкретной модели и модификации автомобиля. При этом клиент получает большой выбор наименований нужной ему детали, он может выбрать среди оригинальных или неоригинальных запчастей от разных производителей. Предложение включает большой выбор по ценам: например, тормозные колодки на модель Audi A4 на нашем маркетплейсе могут предлагаться по цене от 400 до 12 тыс. руб. за комплект».
Одновременно специалисты Autodoc.ru вынуждены констатировать, что на складах ведущих импортеров и дистрибьютеров автомобильных запчастей в России, откуда потом детали поступают в розницу, существенно сокращаются запасы. В среднем, если раньше на складах автомобильных деталей хранился запас из 100 тыс. запчастей, то сейчас этот показатель сократился до отметки в 50 тыс., и он продолжает снижаться.
Особенно это касается ходовых автомобильных деталей, которые пользуются устойчивым спросом: тормозные колодки и диски, рычаги передней подвески, рулевые рейки, популярные кузовные детали, запчасти и расходные материалы для обслуживания двигателей. Также снижаются запасы запчастей, связанные с автомобильной электроникой, которые все сложнее пополнять из-за продолжающегося дефицита микросхем. По прогнозам Autodoc.ru, нехватка названных автомобильных деталей в России может стать ощутимой уже в середине этой осени: к концу сентября — началу октября 2021 г.
Владислав Соловьев:
«В условиях надвигающейся нехватки автомобильных запчастей очень важно выбрать правильно поставщика. Маркетплейс Autodoc.ru работает на постоянной основе с большинством ведущих производителей и дистрибьютеров автомобильных компонентов, это позволяет нам поддерживать на наших складах нужные запасы, чтобы не сталкиваться с дефицитом и ситуацией, когда важную для ремонта автомобиля деталь приходится ждать недели, а то и месяцы».