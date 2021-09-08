Autodoc.ru использует робота для точного подбора автозапчастей

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Autodoc.ru начал использовать в работе своего веб-сайта и мобильного приложения алгоритмы искусственного интеллекта, которые быстро и точно смогут подобрать клиенту нужную запчасть для автомобиля.

Веб-сайт и приложение одного из ведущих российских маркетплейсов по продаже автомобильных запчастей и компонентов Autodoc.ru расширили использование технологии искусственного интеллекта (ИИ) в работе своего веб-сайта и мобильного приложения.

Теперь алгоритмы ИИ используются в подборе автомобильных деталей. Пользователю достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении Autodoc.ru и занести данные о своих автомобилях в разделе «Гараж», указав информацию о модели, модификации авто, его VIN—номере, данные о пробеге. Далее система будет сама подбирать подходящие детали и расходные материалы для обслуживания данного авто. Увидеть эти предложения пользователь сможет в своем аккаунте, а потом принять решение о выборе наиболее подходящего варианта покупки.

Владислав Соловьев, президент маркетплейса Autodoc.ru

«Прайс-листы нашей компании насчитывают более 200 млн предложений по 22 млн наименований 3 тыс. торговых марок. Поэтому даже опытным в обслуживании автомобиля клиентам бывает сложно подобрать необходимые запчасти и расходные материалы. Сейчас в этом помогают алгоритмы искусственного интеллекта, которые смогут предложить, например, тормозные колодки, свечи или рабочие жидкости, которые лучше всего подходят для конкретной модели и модификации автомобиля. При этом клиент получает большой выбор наименований нужной ему детали, он может выбрать среди оригинальных или неоригинальных запчастей от разных производителей. Предложение включает большой выбор по ценам: например, тормозные колодки на модель Audi A 4 на нашем маркетплейсе могут предлагаться по цене от 400 до 12 тыс. руб. за комплект».

Одновременно специалисты Autodoc.ru вынуждены констатировать, что на складах ведущих импортеров и дистрибьютеров автомобильных запчастей в России, откуда потом детали поступают в розницу, существенно сокращаются запасы. В среднем, если раньше на складах автомобильных деталей хранился запас из 100 тыс. запчастей, то сейчас этот показатель сократился до отметки в 50 тыс., и он продолжает снижаться.

Особенно это касается ходовых автомобильных деталей, которые пользуются устойчивым спросом: тормозные колодки и диски, рычаги передней подвески, рулевые рейки, популярные кузовные детали, запчасти и расходные материалы для обслуживания двигателей. Также снижаются запасы запчастей, связанные с автомобильной электроникой, которые все сложнее пополнять из-за продолжающегося дефицита микросхем. По прогнозам Autodoc.ru, нехватка названных автомобильных деталей в России может стать ощутимой уже в середине этой осени: к концу сентября — началу октября 2021 г.

Владислав Соловьев: