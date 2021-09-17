Новая версия Lada Largus - известны сроки выхода

Битопливная модификация Largus CNG пройдет сертификацию в конце сентября. Запас хода автомобиля на метане составляет 250 километров.

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Дорестайлинговый Lada Largus CNG, который работает на бензине и сжатом природном газе, дебютировал в 2019 году. Но в конце 2020 года партнер АВТОВАЗа ГК «АТС» прекратил производство битопливной версии модели.

В марте нынешнего года в продаже появилось рестайлинговое семейство Largus. Сроки выхода двухтопливного Largus Facelift затянулись из-за споров вокруг расположения газобаллонного оборудования (ГБО). Решение было найдено. Теперь газовые баллоны фирмы Vitkovice монтируют под днищем.

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Стало известно, что метановый Largus FL в конце сентября ожидает сертификация. Компания АТС уже изготовила фургон и пассажирский универсал в обновленном виде. По данным «За рулем», старт продаж метанового Lada Largus запланирован на первую половину 2022 года.

Напомним, на фургонах и универсалах Largus CNG старого образца ГБО размещалось в грузовом отсеке или багажнике, что скрадывало полезный объем.

Битопливный Largus оснащается 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 и 5-ступенчатой механикой. Доплата за двухтопливую модель достигает 200 000 рублей. При этом данная сумма компенсируется субсидией от государства. Запас хода Lada Largus на метане — 250 километров.

Сегодня в России средняя стоимость вышеупомянутого экологичного топлива составляет всего 20 рублей за кубометр.

Цены на продукты снизят за счет субсидий для рынка газового топлива.

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