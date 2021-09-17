Наглядно: как не надо ездить на квадроцикле (видео)

Стоит быть особенно внимательным, если выезжаешь на трассу, ведь опасностей ничуть не меньше, чем в случае с мотоциклом.

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Езда на квадроцикле по дорогам общего пользования требует едва ли не больших навыков и аккуратности и хладнокровия, чем вождение мотоцикла. Очередное свидетельство тому опубликовало сообщество «Главная дорога» — ролик повествует о покатушках на квадроциклах по трассе, о не слишком осмысленных маневрах, совершенных одним из водителем, и о последствиях таких маневров.

Съемка ведется с камеры, установленной на шлеме одного из райдеров. Компания из нескольких человек на квадроциклах и мотоциклах довольно быстро двигается по загородному шоссе. Трафик плотный — машины есть и в попутном, и во встречном направлениях. Поначалу наше внимание приковывает квадроцикл, идущий впереди. Его водитель опасно обгоняет автомобиль в непросматриваемом правом повороте, да еще вблизи пешеходного перехода и примыкающей справа второстепенной дороги.

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Однако он маневр закончить успевает, в то время как квадроцикл, с которого ведется съемка, прячется на свою полосу — навстречу довольно быстро движется Renault Duster. Но, к несчастью, слева от «нашего» квадроцикла оказывается еще один, и он — прямо на встречке!.. Водитель Дастера успевает повернуть руль вправо, а квадроциклист — выпрыгнуть из седла буквально за мгновение до страшного удара.

Оба транспортных средства прилично пострадали, но удар, несмотря на устрашающий внешний эффект, оказался касательным: как сообщает источник, парень на квадроцикле отделался ушибами и ссадинами. Хороший урок, который стоит усвоить.

Напомним, что выезд на дороги общего пользования на квадроциклах разрешен, но у квадроцикла должен быть ПСМ (паспорт самоходной машины, он есть не у всех квадроциклов), а у вас — удостоверение тракториста-машиниста класса А1.

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Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»