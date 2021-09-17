Aurus Komendant и Senat в особом исполнении (эксклюзивные фото)

Внедорожник в сопровождении среднего лимузина Senat замечены на юге России. Обе модели не являются серийными.

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Прототип Aurus Komendant в 2020 году замечали на дорогах Швеции и Астрахани. Теперь тестовый экземпляр сфотографировали в Кисловодске. В распоряжении «За рулем» появились фотографии частично закамуфлированного внедорожника. Снимками поделился с нами пользователь соцсети «ВКонтакте» Сергей Цицилин.

Белый Aurus Komendant в условиях жаркого климата испытывают с так называемыми временными (предсерийными) фонарями. Хотя внешность модели не является секретом. Финальный облик внедорожника был запатентован в августе прошлого года.

Примечательно, что в паре с внедорожником проходит тесты и средний лимузин Aurus Senat длиной 6,13 м. Напомним, что длина полноразмерного лимузина достигает 6,63 м, а длина обычного седана — 5,63 м.

Премьера Aurus Komendant состоится весной 2022 года. Это случится накануне запуска внедорожника в серию. Первой моделью российской премиум-марки Aurus считается седан Senat, серийный выпуск которого стартовал на заводе Sollers в Елабуге в мае 2021-го.

Aurus Komendant с клиренсом 200 мм базируется на Единой модульной платформе. Премиальный внедорожник оснастят гибридной силовой установкой, в которую входит бензиновый V8 объемом 4.4, электромотор, аккумуляторная батарея. Суммарная мощность — 598 л.с. Коробка — 9-ступенчатый автомат KATE R932. Полноприводное шасси обладает режимами движения Auto, Sport, Comfort, Allroad.

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Напомним, недавно еще одна модель из семейства представительских автомобилей Aurus получила Одобрение типа транспортного средства. Речь идет о минивэне Arsenal. У машины компоновка салона имеет формулу 2+2+2+2. Aurus Arsenal также может похвастать снаряженной массой в 4950 кг и длиной 5980 мм.

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Фото: Сергей Цицилин