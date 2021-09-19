Renault Logan получит новую (экономичную) версию

Битопливный Logan CNG в данный момент проходит сертификацию. Дальнобойность машины на сжатом природном газе составляет 300 километров.

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Renault Logan, который выпускается на АВТОВАЗе, должен сменить поколение в России в 2022 году. Это будет уже третья генерация модели. Но сначала Logan второго поколения получит версию, которая сможет работать как на бензине, так и на метане.

Старт продаж Renault Logan CNG запланирован на ноябрь 2021 года. Об этом корреспонденту «За рулем» рассказал генеральный директора «АТС-Авто» (партнер АВТОВАЗа) Алексей Сучков.

В данный момент битопливный седан проходит сертификацию. Производство этой модификации наладят в Тольятти на мощностях ГК «АТС». Реализовывать новую версию модели станут через официальную дилерскую сеть Renault.

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Снаружи Renault Logan CNG отличает оригинальный шильдик «АТС CNG» на крышке багажника. Метановый Logan оснащается 1,6-литровым мотором (113 л.с.) и механикой. Газобаллонное оборудование (ГБО) в седане располагается в багажнике (по аналогии Vesta Sedan CNG). Запас хода такого автомобиля на метане достигает 300 км.

Сегодня в нашей стране средняя стоимость сжатого природного газа составляет 20 рублей за кубометр.

Напомним, ГК «АТС» с 2017 года выпускает Lada Vesta CNG. В июне текущего года был собран 10-тысячный экземпляр битопливной Vesta. В период с 2019 по 2020 годы производился и Largus CNG. Обновлённый вариант двухтопливного универсала дебютирует в первой половине 2022 года. Ещё тольяттинская фирма разработала Lada Vesta SW Cross CNG, газовые баллоны которой располагаются в нише запасного колеса.

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Фото: Карташов Валерий