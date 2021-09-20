Эксперты назвали самые популярные дизельные авто с пробегом

В рейтинг пяти самых популярных на вторичном авторынке моделей на дизеле вошли Ford Transit, Volkswagen Transporter, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser Prado.

Материалы по теме 7 причин не покупать машину с дизелем. И только один аргумент «за»

Наибольшим спросом дизельные автомобили в I и II квартале 2021 года пользовались в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Следом за ними по доле в общефедеральной структуре спроса идут Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа, отмечается в исследовании Авито Авто. За отчетный период на долю авто с дизельным мотором приходилось 7,9% в общей структуре спроса.

Во II квартале 2021 средняя стоимость дизельных автомобилей с пробегом составила 869 907 рублей, что на 95% больше средней цены на вторичном рынке.

Такие автомобили особенно востребованы автомобилистами, которым приходится совершать поездки на дальние расстояния, такой мотор расходует меньше топлива и не требует частой дозаправки. А еще дизельные двигатели менее капризны. Благодаря экономичности и надежности дизели часто используют в качестве коммерческого транспорта, отмечают эксперты.

Самые востребованные дизельные автомобили в первом полугодии 2021 г.:

Ford Transit — средняя цена 480 000 рублей (+6,7% по сравнению с предыдущим полугодием) Volkswagen Transporter — 499 00 рублей (+16%) Toyota Land Cruiser — 2 700 000 рублей (+17,4%) Volkswagen Touareg — 1 150 000 рублей (+37,7%) Toyota Land Cruiser Prado — 2 499 999 рублей (+30,4%)

В десятку наиболее популярных моделей вошли также BMW 5 серии, Mercedes-Benz Sprinter, BMW X5, ГАЗель Next и Mercedes-Benz Vito.

Здесь вы найдете 10 фактов о дизеле, которых, возможно, не знали.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте

Фото: Depositphotos