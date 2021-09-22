Ford научился предсказывать будущие аварии — журнал За рулем

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Ford научился предсказывать будущие аварии

Компания создает сетевую технологию, которая определяет «точки напряжения» в любом городе.

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Ford вместе с правительством Великобритании разрабатывает технологию прогнозирования потенциальных аварий. RoadSafe должна привлечь внимание автомобилистов к участкам дорог с повышенным риском, но и местные власти также могут извлечь пользу из этой информации, сделав движение на напряженных участках безопаснее.

Цифровой инструмент, который должен сделать движение на дорогах безопаснее, сейчас испытывают в Лондоне, в тестах принимают участие более 200 автомобилей.

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По дороге в школу, на работу или в супермаркет — мы точно знаем на знакомых маршрутах, где следует быть особенно осторожными при вождении. Иногда мы даже не ленимся сделать крюк, чтобы избежать «нервных» участков или узких мест. RoadSafe поможет выявлять места с повышенным риском на дороге.

Информация собирается анонимно на основе данных от подключенных транспортных средств, датчиков дорожного движения и новостей о дорожном движении, а  затем отображается на карте мультимедиа, чтобы водитель заранее предусмотрел риски на опасных участках дорог. Карта состоит из нескольких уровней данных, которые отмечены цветами: красный означает самый высокий риск, желтый — самый низкий. Особенно «тепловая карта дорожного риска» важно для тех, кто мало знаком с местностью или приехал сюда впервые.

В будущем такая технология также может принести пользу пассажирам, путешествующим в автономных транспортных средствах. Комбинация бортовых датчиков транспортного средства с цифровой картой опасностей может помочь предвидеть критические ситуации и заблаговременно скорректировать маршрут.

Фото: Depositphotos

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