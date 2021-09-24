Что будет, если оставить велосипед на рельсах метро (видео)

Поезд налетает на велосипед и отбрасывает его, однако покореженный байк остается в непосредственной близости от рельсов...

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Метро в Нью-йорке является одним из самых старых и самых больших в мире, поэтому неожиданности, странности и поломки там происходят довольно часто — скажем, получасовые остановки поездов на линии никого не удивляют. Однако произошедшее вечером 19 сентября на станции Steinway Street в Квинсе заставило нью-йоркцев, которым пришлось наблюдать инцидент воочию, изрядно понервничать.

Неизвестные бросили велосипед прямо на рельсах. Видеоролик от очевидицы событий начинается на том моменте, когда на станцию прибывает поезд.

Поначалу состав налетает на велосипед и отбрасывает его, однако покореженный байк остается в непосредственной близости от рельсов, и в какой-то момент один из вагонов задевает его элементами конструкции, находящимися под напряжением. Мы слышим громкий хлопок и видим яркую вспышку, сноп искр и обилие дыма. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

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Как выяснилось позже, велосипед принадлежал прокатной компании City Bike, а вот личность оставившего его на рельсах человека пока не установлена. Представитель транспортной компании, обслуживающей этот участок метро, выразил убежденность, что злоумышленники будут привлечены к ответственности. Полиция Нью-Йорка ведет расследование инцидента.

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