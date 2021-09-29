Назван идеальный автомобиль для мужчин (и для женщин) — журнал За рулем

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Назван идеальный автомобиль для мужчин (и для женщин)

Ожидаемо в первый список вошли большие автомобили, а во второй - компактные.

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Топ-5 самых «мужских» и «женских» автомобилей в России составили эксперты агентства «Автостат».

Список удалось создать по результатам исследования, в котором указан состав владельцев машин определенных моделей по полу и возрасту.

Лучший мужской автомобиль

Среди «мужских» автомобилей лидером является огромный Chevrolet Tahoe (90,9%). Следом расположились:

  • утилитарный УАЗ Хантер (86,1%);
  • седан Peugeot 408 (85,9%);
  • семейство Lada Niva (85,4%);
  • Audi A4 Allroad Quattro и Haval H5. У обеих моделей доля 85,3%.

Лучший женский автомобиль

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Самой «женской» машиной стал компактный Citroen C3 Aircross (88,2%). Дальше по убыванию:

  • крохотный Chevrolet Spark (78,1%);
  • стильный Mercedes-Benz GLA (75,5%);
  • Toyota C-HR (75,3%);
  • Porsche Macan (74,4%).

Как отмечают специалисты, в текущем году на долю мужчин приходится 67% всех продаж новых легковушек. Соответственно, остальная часть относится к женщинам. При этом средний возраст покупателей-мужчин достигает 46 лет, а женщин — чуть меньше, 43 года.

Фото: Unsplash

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