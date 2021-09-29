Назван идеальный автомобиль для мужчин (и для женщин)

Топ-5 самых «мужских» и «женских» автомобилей в России составили эксперты агентства «Автостат».
Список удалось создать по результатам исследования, в котором указан состав владельцев машин определенных моделей по полу и возрасту.
Лучший мужской автомобиль
Среди «мужских» автомобилей лидером является огромный Chevrolet Tahoe (90,9%). Следом расположились:
- утилитарный УАЗ Хантер (86,1%);
- седан Peugeot 408 (85,9%);
- семейство Lada Niva (85,4%);
- Audi A4 Allroad Quattro и Haval H5. У обеих моделей доля 85,3%.
Лучший женский автомобиль
Самой «женской» машиной стал компактный Citroen C3 Aircross (88,2%). Дальше по убыванию:
- крохотный Chevrolet Spark (78,1%);
- стильный Mercedes-Benz GLA (75,5%);
- Toyota C-HR (75,3%);
- Porsche Macan (74,4%).
Как отмечают специалисты, в текущем году на долю мужчин приходится 67% всех продаж новых легковушек. Соответственно, остальная часть относится к женщинам. При этом средний возраст покупателей-мужчин достигает 46 лет, а женщин — чуть меньше, 43 года.
- Названы самые «мужские» модели (выбор россиян)
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