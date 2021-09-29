Volkswagen Teramont после обновления: старт заказов и цены

Цена самого доступного варианта модели выросла почти на миллион рублей.

Материалы по теме VW Passat Alltrack — начало продаж и цены

Немецкая марка Volkswagen открыла прием заказов на обновленный Teramont. Большой кроссовер для российского рынка доступен в комплектациях Respect (3 846 000 рублей), Status (4 087 000 рублей), Exclusive (4 247 000 рублей), R-Line (4 343 000 рублей). Отметим, что у Teramont исключили базовую комплектацию. В связи с этим цена самого доступного варианта модели увеличилась практически на 1 млн рублей.

В базе под названием Respect кроссовер оборудован светодиодной светотехникой, 18-дюймовыми литыми дисками, электроприводом пятой двери. Также машина оснащается мультимедийной системой на 8 дюймов, трехзонным климат-контролем, подогревом лобового стекла, комбинацией приборов на 8 дюймов, шестью динамиками и другим. Среди электронных помощников установлены адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, ассистенты перестроения и парковки.

Материалы по теме VW Taigo — скоро в России: новые подробности

По экстерьеру рестайлинговый Teramont отличают зауженные фары, фонари с иной «начинкой», измененная решетка радиатора, массивная бамперная группа. По интерьеру автомобиль получил новый руль, чуть уменьшенный дисплей цифровой приборки, модернизированный информационно-развлекательный комплекс.

Кроссовер комплектуется системой полного привода 4Motion и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Моторная гамма модели осталась прежней — 220-сильная бензиновая «турбочетверка» объемом 2.0 литра и 3.6-литровый атмосферник VR6 мощностью 249 л.с. Последний доступен исключительно в версии R-Line.

Volkswagen сокращает производство автомобилей в России

Фото: Volkswagen