Арест за тонировку? Да! Есть разъяснения ГИБДД

Напоминаем, что лобовое и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не меньше 70%. Для задних стекол такая норма не предусмотрена — их расцветка может быть любой. Допускаются шторы, ставни и другие накладные элементы. Все, кроме зеркальной тонировки.

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Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале рассказала о способах борьбы с водителями, которые ездят с излишне затемненными стеклами.

Сотрудники ДПС регулярно по всей России проводят проверки транспортных средств на светопропускание и часто штрафуют водителей с «глухой» тонировкой. В данный момент по госстандартам лобовое и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не меньше 70%. Если светопропускание не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то управление таким автомобилем является административным правонарушением.

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«В случаях, если водители не устраняют тонировку на месте правонарушения, сотрудниками ГИБДД выдаются требования, обязывающие устранить тонировку», — объяснили в ГИБДД.

Если водитель проигнорирует данное требование, в отношение него наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Санкция за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Как сообщают в ведомстве, с начала 2021 года московские инспекторы ГИБДД остановили около 95 тысяч автомобилей с неправильной тонировкой. Нарушителей оштрафовали на 500 рублей.

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Фото: Александр Артеменков / ТАСС