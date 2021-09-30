Новый Jeep Grand Cherokee: сроки выхода и версия для России

Короткая и длиннобазная варианты в нашей стране появятся одновременно. Модель даже получит гибридную модификацию.

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Американская марка Jeep представила Grand Cherokee пятого поколения с двумя рядами сидений (индекс WL). Дизайн нового внедорожника не является секретом. Ведь в начале текущего года компания выпустила семиместный Grand Cherokee L с тремя рядами сидений.

Североамериканские продажи укороченного Jeep Grand Cherokee стартуют до конца 2021 года. В Европе модель дебютирует во второй половине 2022 года. Доберется внедорожник и до российского рынка. Это случится во втором квартале 2022-го. При этом в нашей стране одновременно появится и длиннобазный Grand Cherokee.

Короткий Grand Cherokee привезут в Россию с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 268 л.с и с 286-сильным атмосферником V6 объемом 3.6 литра. В 2023 году появится в продаже даже гибридная модификация Grand Cherokee 4xe.

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Цены и комплектации нового Jeep Grand Cherokee пока неизвестны. В данный момент внедорожник нынешней генерации на российском рынке предлагается минимум за 4 610 000 рублей. Очевидно, что пятое поколение окажется дороже. В России в модельную линейку бренда также входит Compass (от 2 900 000 рублей) и Wrangler (4 620 000 рублей).

Что касается представленного Grand Cherokee, то его отличают зауженная светодиодная светотехника, чуть измененная задняя часть кузова и уменьшенный свес. Пятиместный салон модели обладает мультимедийной системой на 10,1 дюйма, полностью цифровой приборной панелью на 10,3 дюйма, дополнительными дисплеями для пассажиров, кожаными креслами и стереосистемой McIntosh с 19 динамиками.

Для внедорожника доступны следующие электронные помощники: адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, мониторинг слепых зон, ассистент парковки, система распознавания дорожных знаков, а также камеры кругового обзора и камера ночного видения.

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Фото: Jeep