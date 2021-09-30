Geely везет в Россию новый кроссовер — журнал За рулем

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Geely везет в Россию новый кроссовер

Флагманская модель KX11 составит конкуренцию корейским Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

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В апреле текущего года компания Geely продемонстрировала среднеразмерный кроссовер KX11. Тогда российский офис бренда анонсировал появление этой модели в нашей стране. Теперь стали известны сроки выхода Geely KX11.

В пресс-службе «Джили-моторс» подтвердили, что KX11 доберется до российского рынка во второй половине 2022 года.

С KX11 китайская марка впервые выйдет в сегмент D-SUV. Флагманская модель Geely в России составит конкуренцию корейским Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Geely везет в Россию новый кроссовер

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Новый кроссовер базируется на архитектуре CMA (Compact Modular Architecture). KX11 может похвастать системой полного привода (распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в соотношении до 50:50), богатым оснащением и умными опциями. К примеру, для машины доступна автоматизированная система парковки, которая позволяет автомобилю самостоятельно искать место для стоянки и парковаться. Еще KX11 можно вызвать с парковочного места, чтобы он подъехал к владельцу.

Geely KX11 оснащается 2-литровыми турбомоторами мощностью 218 либо 238 л.с. Коробки — 7-ступенчатый робот или 8-ступенчатый автомат. Для кроссовера доступно пять режимов движения, среди которых Eco, Normal, Sport, Off-road и Snow.

Geely везет в Россию новый кроссовер

У модели колесная база достигает 2845 мм, а ширина колеи — 1610 мм. Снаружи KX11 отличают внушительные размеры, хромированная отделка кузова, фирменная решетка радиатора, матричная светотехника. Внутри машина имеет высококачественные материалы, дисплей мультимедиа почти во всю панель, цифровой щиток приборов.

Geely везет в Россию новый кроссовер

Geely везет в Россию новый кроссовер

Помимо этого салон KX11 получил двухцветную отделку, вставки из черных полированных элементов и бронзово-зеленой патины, атмосферную подсветку, акустику Bose с десятью динамиками.

Фото: Geely

Geely везет в Россию новый кроссовер

Флагманская модель KX11 составит конкуренцию корейским Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Geely везет в Россию новый кроссовер — фото 1281719Geely везет в Россию новый кроссовер — фото 1281718Geely везет в Россию новый кроссовер — фото 1281717Geely везет в Россию новый кроссовер — фото 1281716Geely везет в Россию новый кроссовер
Geely везет в Россию новый кроссовер

Флагманская модель KX11 составит конкуренцию корейским Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Geely везет в Россию новый кроссовер — фото 1281717Geely везет в Россию новый кроссовер — фото 1281718Geely везет в Россию новый кроссовер — фото 1281716Geely везет в Россию новый кроссовер — фото 1281719Geely везет в Россию новый кроссовер
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