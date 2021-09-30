В России продолжают появляться дорожные комплексы ГИБДД с расширенным функционалом для различных видов нарушений ПДД.

Материалы по теме Арест за тонировку? Да! Есть разъяснения ГИБДД

Госавтоинспекция Красноярского края протестировала на местных дорогах комплекс с модернизированным функционалом.

Новая камера способна выявлять должников по штрафам и водителей, лишенных водительского удостоверения.

Улучшенное устройство считывает госномера автомобилей в потоке, после чего они сверяются с электронной базой. Затем на ноутбук инспекторов поступает информация о машинах, владельцы которых не оплачивают штрафы. Аналогичным образом камера помогает определять машины, принадлежащие тем, кому садиться на руль запрещено.

Материалы по теме ГИБДД отказалась от штрафов за среднюю скорость

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, за несколько часов работы с помощью новой камеры было остановлено 13 должников. Двое из них погасили задолженность на месте, а на остальные 11 машин был наложен арест.

Помимо этого сотрудники ДПС смогли задержать 45-летнего водителя, который ранее уже был лишен прав. Еще удалось выявить нарушителя, эксплуатирующего машину с подложными госномерами.

Полиция получила электрокары с максимальной скоростью 30 км/ч.

Фото: Владимир Машатин / ИТАР-ТАСС