Госавтоинспекция Красноярского края протестировала на местных дорогах комплекс с модернизированным функционалом.
Новая камера способна выявлять должников по штрафам и водителей, лишенных водительского удостоверения.
Улучшенное устройство считывает госномера автомобилей в потоке, после чего они сверяются с электронной базой. Затем на ноутбук инспекторов поступает информация о машинах, владельцы которых не оплачивают штрафы. Аналогичным образом камера помогает определять машины, принадлежащие тем, кому садиться на руль запрещено.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, за несколько часов работы с помощью новой камеры было остановлено 13 должников. Двое из них погасили задолженность на месте, а на остальные 11 машин был наложен арест.
Помимо этого сотрудники ДПС смогли задержать 45-летнего водителя, который ранее уже был лишен прав. Еще удалось выявить нарушителя, эксплуатирующего машину с подложными госномерами.
- Полиция получила электрокары с максимальной скоростью 30 км/ч.
Фото: Владимир Машатин / ИТАР-ТАСС