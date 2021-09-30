Камеры уже выявляют неплательщиков штрафов — машины арестовывают — журнал За рулем

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Камеры уже выявляют неплательщиков штрафов — машины арестовывают

В России продолжают появляться дорожные комплексы ГИБДД с расширенным функционалом для различных видов нарушений ПДД.

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Госавтоинспекция Красноярского края протестировала на местных дорогах комплекс с модернизированным функционалом.

Новая камера способна выявлять должников по штрафам и водителей, лишенных водительского удостоверения.

Улучшенное устройство считывает госномера автомобилей в потоке, после чего они сверяются с электронной базой. Затем на ноутбук инспекторов поступает информация о машинах, владельцы которых не оплачивают штрафы. Аналогичным образом камера помогает определять машины, принадлежащие тем, кому садиться на руль запрещено.

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД, за несколько часов работы с помощью новой камеры было остановлено 13 должников. Двое из них погасили задолженность на месте, а на остальные 11 машин был наложен арест.

Помимо этого сотрудники ДПС смогли задержать 45-летнего водителя, который ранее уже был лишен прав. Еще удалось выявить нарушителя, эксплуатирующего машину с подложными госномерами.

Фото: Владимир Машатин / ИТАР-ТАСС

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