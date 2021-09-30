АВТОВАЗ объяснил, почему сменил логотип — журнал За рулем

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АВТОВАЗ объяснил, почему сменил логотип

Трехмерная ладья, разработанная бывшим шеф-дизайнером Стивом Маттином, не соответствует современным трендам. Правда, на самих машинах ее все же оставят.

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Российская марка Lada недавно сменила логотип для рекламных материалов и онлайн-площадок. АВТОВАЗ опубликовал на своем YouTube-канале «На заводе» видеоролик с рассказом о новом двухмерном логотипе и бренде Lada.

«Графическая идентичность или то, как потребитель видит бренд, является одной из главных качественных характеристик, над которой постоянно работают маркетологи Lada. Она всегда должна соответствовать трендам времени», — говорится в видеоролике.

Сегодня модным стал переход от объемных и трехмерных к простым и плоским формам. Такое решение продиктовано тем, что основная часть аудитории ушла в цифровое пространство, где необходима адаптация изображений и логотипов на всех устройствах (от смартфонов до мультимедиа). Бренд должен всегда и везде легко считываться. Кроме того, изменилось позиционирование логотипов и товарных знаков. Теперь их используют в качестве коммуникационных элементов, а плоские и простые формы подходят для этого лучше всего.

АВТОВАЗ объяснил, почему сменил логотип

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АВТОВАЗ объяснил, что бренд — это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте, который существует в сознании потребителя. Это ментальная оболочка продукта или услуги.

«Потребитель проецирует свое представление о бренде. Поэтому, если он сильный, то и продукт в глазах потребителя будет восприниматься на ином, качественном уровне, и наоборот. Бренд добавляет продукту стоимости. Именно поэтому важной частью маркетинга является построение бренда и формирование его имиджа», — говорится в видео.

Впрочем, посмотрите сами:

Отметим, что трехмерная ладья, которая применяется на моделях Lada, останется украшать решетки радиатора автомобилей. Эта эмблема, разработанная бывшим шеф-дизайнером Стивом Маттином, дебютировала на Lada Vesta в 2015 году.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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