Оплатить проезд по ЦКАД (и закрыть штрафы) можно на Госуслугах

За проезд по новой автодороге предлагается платить по-новому — без пунктов оплаты.

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Оплату проезда и погашение штрафов Ространснадзора через Госуслуги запустили для первой в России платной дороги системы «Свободный поток» — московской ЦКАД. Напомним, на ЦКАД нет привычных для «платок» шлагбаумов, лишь рамки с камерами, считывающими номера. Камеры не сбирают оплату, они только осуществляют контроль, а оплатить проезд вам нужно самостоятельно — на это отводится 5 дней.

Важный момент в том, что если не оплатить проезд вовремя, на вас налагается административный штраф по статье 12.21.4 КоАП («Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог»), который для владельцев легковых автомобилей составляет 1,5 тысячи рублей, а грузовых — 5 тысяч рублей.

Один из участков новой дороги — ЦКАД-5 протяженностью 23 км, от Можайского до Новорижского шоссе

При этом, если в течение 20 дней вы погасите долг, то постановление отменится. Если же этого не сделать, в деле начинают разбираться судебные приставы.

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Вопрос актуален для многих, ведь вскоре после открытия дороги в июле нынешнего года возникла проблема: автомобилисты, ввиду отсутствия на дороге привычных пунктов сбора оплаты, начали массово отказываться платить за проезд по ЦКАД. К концу сентября неплательщиков, по некоторым данным, набралось уже порядка 37 тысяч человек. Суммы за проезд у многих превышают 3 тысячи рублей, а у некоторых переваливают за 100 тысяч рублей.

Теперь можно и погасить штраф, и рассчитаться за проезд прямо на Госуслугах, сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу Автодора. После авторизации на портале вы сможете увидеть общую сумму неоплаченных штрафов. А чтобы оплатить проезд по ЦКАД, нужно перейти на страницу «Автодор-платные дороги».

В последнее время на Госуслугах появилось несколько сервисов для автомобилистов, среди последних — покупка авто и обжалование штрафов с камер.

А «Госуслуги.Авто» через сутки после появления вышло на первое место среди бесплатных приложений в App Store.

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Фото: Василий Егоров, Дарья Бучнева / ТАСС, Сергей Бобылев / ТАСС