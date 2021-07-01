Обжаловать штраф с камеры: что поменяется с 1 сентября

По новым правилам, штраф можно будет обжаловать прямо через Госуслуги.

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С 1 сентября вступает в действие постановление правительства о порядке получения уведомлений о штрафах. Важным моментом в этом постановлении является процедура обжалования штрафа в случае, если вы считаете, что он выписан вам несправедливо.

Как сейчас обжаловать штраф ГИБДД?

Постановление вступает в силу через 10 дней после того, как вы его получили, — это как раз тот срок, который дается на обжалование. Но направлено обжалование должно быть в течение 3 суток после вынесения (читай — получения).

Если вы по какой-то причине не забрали на почте «письмо счастья» за 7 дней, оно вернется отправителю. И эти 10 суток будут считаться с момента получения отправителем информации о том, что письмо не доставлено. Никаких 3 суток на обжалование у вас уже нет.

Как обжаловать штраф ГИБДД с 1 сентября 2021 года?

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С сентября правила поменяются — по крайней мере, так запланировано. По задумке, можно будет настроить личный кабинет Госуслуг таким образом, чтобы постановления о штрафах приходили вам только туда, с сопутствующим уведомлением на почту и СМС — без всякой привязки к бумажкам, падающим в ваш почтовый ящик, и последующей необходимости идти за штрафом на почту. Таким образом, все время на обжалование будет в вашем распоряжении.

Более того, новые правила предусматривают и непосредственно новый механизм обжалования. Сейчас электронной формы обжалования нет, вы можете лишь подать заявление в подразделение, выдавшее штраф, — лично или по почте. Все это, напомним, в срок до 3 суток. По новой схеме можно будет, получив уведомление от Госуслуг, сразу обжаловать его там же, через свой аккаунт.

Ранее мы рассказывали о трех схемах, по которым с 1 сентября можно будет узнавать о штрафах.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС