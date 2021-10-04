Новая Крета получила более современный мотор (временно)

Судя по всему, замена двигателя серии Nu с индексом G4NA на мотор серии Smartstream с индексом G4NL произошла из-за нехватки чипов.
Оба эти двигателя имеют одинаковый объем и мощность — 2 литра и 150 л.с. Но Smartstream имеет более высокую степень сжатия, более легкие поршни и двухступенчатый масляный насос. Это тот же мотор, которым оснащается более дорогой кроссовер Hyundai Tucson.
В российском представительстве Hyundai изданию «За рулем» подтвердили, что Creta временно будет оснащаться более современными двигателями. Кроме того, в скором времени производство штатных моторов Nu G4NA для кроссовера будет налажено в России.
«В данный момент кроссоверы Hyundai Creta второго поколения комплектуются двигателями Smartstream G4NL. Выбор мотора связан с внутренними производственными процессами. В будущем планируется оснащать автомобили Hyundai Creta моторами Nu G4NA, в планы также входит их локальное производство», — заявили в Хендэ Мотор СНГ.
Таким образом, у автомобилистов появился шанс приобрести особую версию новой Креты, которая появилась в продаже, можно сказать, случайно.
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Фото: Hyundai