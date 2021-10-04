Новая Крета получила более современный мотор (временно) — журнал За рулем

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Новая Крета получила более современный мотор (временно)

В скором времени более продвинутые Hyundai Creta выйдут из продажи - рано или поздно их начнут оснащать штатными двигателями.

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Судя по всему, замена двигателя серии Nu с индексом G4NA на мотор серии Smartstream с индексом G4NL произошла из-за нехватки чипов.

Оба эти двигателя имеют одинаковый объем и мощность — 2 литра и 150 л.с. Но Smartstream имеет более высокую степень сжатия, более легкие поршни и двухступенчатый масляный насос. Это тот же мотор, которым оснащается более дорогой кроссовер Hyundai Tucson.

Новая Крета получила более современный мотор (временно)

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В российском представительстве Hyundai изданию «За рулем» подтвердили, что Creta временно будет оснащаться более современными двигателями. Кроме того, в скором времени производство штатных моторов Nu G4NA для кроссовера будет налажено в России.

«В данный момент кроссоверы Hyundai Creta второго поколения комплектуются двигателями Smartstream G4NL. Выбор мотора связан с внутренними производственными процессами. В будущем планируется оснащать автомобили Hyundai Creta моторами Nu G4NA, в планы также входит их локальное производство», — заявили в Хендэ Мотор СНГ.

Таким образом, у автомобилистов появился шанс приобрести особую версию новой Креты, которая появилась в продаже, можно сказать, случайно.

  • Узнать больше о новой Hyundai Creta вы можете здесь.
  • «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Creta (12)

Hyundai 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3–4 миллиона. Даже если хотел поме...

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