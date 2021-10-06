ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы — журнал За рулем

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ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы

Это очень экономичные двигатели, а степень их экологичности позволит машинам проезжать даже в особые зоны.

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Горьковский автозавод представил две новые версии популярных моделей. Это ГАЗель NN CNG и ГАЗон Next CNG, работающие на газе, которые в данный момент выставляются на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге (продлится до 8 октября 2021 года).

ГАЗель NN CNG получила модернизированный газово-бензиновый мотор EvoTech 3.0. Как видно из названия, объем двигателя увеличен с 2,7 до 3 литров, что повысило его мощность до 122 л.с. и 250 Нм при работе на бензине и до 107 л.с. и 220 Нм при работе на сжатом газе.

ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы

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Газ в цилиндры подается из баллонов первого типа, суммарный объем которых составляет от 26 до 42 кубических метров. В результате при полной заправке запас хода ГАЗели достигает 750 км, из которых 300 она может проехать на газе.

При модернизации двигатель Evotech 3.0 получил более десяти важных конструктивных изменений. Например, появился чугунный блок цилиндров вместо алюминиевого, в него установлены новые коленчатые и распределительный валы, а также доработанные головка блока цилиндров, поршни и катушки зажигания — по одной на каждую свечу. Поршни получили принудительное охлаждение маслом, и их теплонапряженность снизилась.

ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы

Десятитонный ГАЗон Next CNG получил вертикально расположенные баллоны, установленные за кабиной, что оставило максимум пространства для спецнадстроек: краново-манипуляторных установок, автогидроподъемников, кузовов самосвалов, автоцистерн, мусоровозов и так далее. Автомобиль оснащен газовым двигателем ЯМЗ-534 CNG мощностью 170 л.с. и 600 Нм.

ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы

Фото: Группа ГАЗ

ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы

Это очень экономичные двигатели, а степень их экологичности позволит машинам проезжать даже в особые зоны.

ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы — фото 1282974ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы — фото 1282973ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы — фото 1282972ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы
ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы

Это очень экономичные двигатели, а степень их экологичности позволит машинам проезжать даже в особые зоны.

ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы — фото 1282973ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы — фото 1282974ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы — фото 1282972ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы
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