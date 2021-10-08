Накрутки дилеров: две цены за автомобиль - сейчас это реально!

На сайтах дилеров и по телефону вам назовут одну цену, а когда придете заключать договор, глазам своим не поверите.

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На фоне катастрофического дефицита машин дилеры стали здорово накручивать цены. Таким образом они сначала «охраняли» склады, машин на которых сейчас в 3–4 раза меньше, чем до пандемии. Владельцы дилерских центров, чтобы остаться на плаву, требовали от сотрудников с продажи трех (условно) машин столько же, сколько с десяти, так как расходы (аренда, налоги, зарплаты, коммуналка и т.д.) у ритейлера меньше не стали. А потом, как водится, аппетит пришел во время еды.

Простой расчет

Сейчас купить автомобиль в бюджетном и среднеценовом сегментах без дилерских «допов» нереально: его вам просто не продадут. Теоретически, могут поставить на очередь на 3–5 месяцев, но в большинстве случаев даже вида делать не будут. При личном контакте честно скажут, что без «прицепов» машину купить не сможете. Источник, близкий к одному из ДЦ, озвучил «За рулем» такую «картину мира»:

Автомобиль Lada XRAY — заводская цена 799 900 рублей (1.6 л, 16-кл., 106 л.с., 5МТ, цвет — белый неметаллик, базовая комплектация с кондиционером).

799 900 руб. — заводская РРЦ (рекомендованная розничная цена).

300 000 руб. — дилерские «допы» (сигнализация, сетки в салон, коврики и т. д. — по официальным расценкам вы бы заплатили за них дилеру не более 90 000 рублей).

250 000 руб. — страхование жизни при покупке в кредит (обязательно).

130 000 руб. — страховка каско.

В итоге выходит 1 479 000 рублей (1 229 000 без страхования жизни) против 799 900 рублей по заводскому прайс-листу.

А что с кредитом (и переплатой по кредиту)? Первый взнос — 250 000 руб. Оставшиеся 1 229 000 в кредит на 5 лет под 15,5% годовых — чуть больше 540 000 рублей.

Итоговая стоимость автомобиля: 250 000 (первый взнос) + 1 769 000 (кредит с процентами) = 2 019 000 руб.

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Конечно, аппетиты у дилеров разные, и приведенный нами случай уж совсем крайний, но накрутки до 50% к заводской цене сейчас вполне реальная ситуация.

За наличные, по словам источника, автомобиль продадут неохотно, так как в его цене сложнее спрятать дилерский «прицеп». Но и в этом случае накрутка неизбежна.

Платить готовы?

Рядовому покупателю отыскать в договоре все это довольно сложно: в одной общей «бумаге» такой детальный расклад никто не предоставит, а все накрутки хитро разбросаны по разным документам.

При этом покупатель готов платить и переплачивать, напуганный дефицитом, общим ажиотажем и уверениями: «покупайте сейчас, дальше будет только дороже». Накрутки дилеров были всегда, но сейчас это приобрело просто гигантские размеры.

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Мы также узнали ситуацию у дилера одного из лакшери брендов. Там нам ответили, что дефицит тоже есть, все автомобили продают только под заказ, ждать придется до одного года. При этом заверили, что дилерские накрутки здесь не приняты, продадут именно за изначально обговоренную цену.

200 000 рублей — кто больше? Сколько на нас зарабатывают автодилеры.



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