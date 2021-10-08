«Самое странное, что вы увидите сегодня»: американцы о салоне Niva Travel

«Сюрреалистическая смесь прошлого и настоящего» и другие сильные фразы.

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Наряду с восторгами иностранцев по российским внедорожникам Niva в зарубежной прессе часто встречаются и критические нотки — все-таки для искушенного покупателя архаичность Niva Legend и Niva Travel сложно полностью перекрыть проходимостью и дешевизной. Ресурс Lada Niva Documentary подготовил перевод статьи американского издания Jalopnik, посвященной интерьеру Niva Travel.

«Приборная панель Niva Travel, ее вид, однозначно отнесут к понятию „анахронизм“ в любом из словарей... Вентиляционные отверстия в форме аптечных капсул, пустые муляжи кнопок, большие „крутилки“ климат-контроля — все выглядит устаревшим на десятилетия по сравнению с небольшим и немного более современным „стерео“, находящимся выше».

Именно этой фотографией проиллюстрирована статья на Jalopnik. И да, к этому виду все еще сложно привыкнуть

Американский журнал не скупится на эпитеты, это лишь одна из цитат. Тем удивительнее, что автор сравнительно благосклонно оценил мультимедийную систему Нивы.

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Ведь именно это нововведение, появившееся в 2019 году, еще в бытность Нивы автомобилем бренда Chevrolet, подверглось серьезной критике поклонников модели. Многие российские автомобилисты признавали необходимость такого устройства на современном автомобиле, однако не могли согласиться с тем, как ММС была вписана дизайнерами в приборную панель.

Автор статьи на американском сайте считает дизайн интерьера Нивы однозначно устаревшим, объясняет это тем, что автомобиль с незначительными изменениями выпускается с 1998 года, но признает такое положение дел приемлемым с учетом цены автомобиля в американской валюте — около 12 000 долларов.

АВТОВАЗ собирается выпускать эту модель еще как минимум несколько лет и готовит ей новую специальную версию.

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Фото: АВТОВАЗ