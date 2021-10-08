«Самое странное, что вы увидите сегодня»: американцы о салоне Niva Travel

Наряду с восторгами иностранцев по российским внедорожникам Niva в зарубежной прессе часто встречаются и критические нотки — все-таки для искушенного покупателя архаичность Niva Legend и Niva Travel сложно полностью перекрыть проходимостью и дешевизной. Ресурс Lada Niva Documentary подготовил перевод статьи американского издания Jalopnik, посвященной интерьеру Niva Travel.
«Приборная панель Niva Travel, ее вид, однозначно отнесут к понятию „анахронизм“ в любом из словарей... Вентиляционные отверстия в форме аптечных капсул, пустые муляжи кнопок, большие „крутилки“ климат-контроля — все выглядит устаревшим на десятилетия по сравнению с небольшим и немного более современным „стерео“, находящимся выше».
Американский журнал не скупится на эпитеты, это лишь одна из цитат. Тем удивительнее, что автор сравнительно благосклонно оценил мультимедийную систему Нивы.
Ведь именно это нововведение, появившееся в 2019 году, еще в бытность Нивы автомобилем бренда Chevrolet, подверглось серьезной критике поклонников модели. Многие российские автомобилисты признавали необходимость такого устройства на современном автомобиле, однако не могли согласиться с тем, как ММС была вписана дизайнерами в приборную панель.
Автор статьи на американском сайте считает дизайн интерьера Нивы однозначно устаревшим, объясняет это тем, что автомобиль с незначительными изменениями выпускается с 1998 года, но признает такое положение дел приемлемым с учетом цены автомобиля в американской валюте — около 12 000 долларов.
- АВТОВАЗ собирается выпускать эту модель еще как минимум несколько лет и готовит ей новую специальную версию.
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Фото: АВТОВАЗ