Более 30% автолюбителей испытывают раздражение и злость, попадая в ежедневные пробки.

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Ко Всемирному дню психического здоровья (и такой праздник есть (!), его отмечают 10 октября) эксперты сервиса СберАвто и медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье рассказали российским автолюбителям о том, как привести себя в спокойное и уравновешенного состояние.

Определите причину стресса

Попробуйте задать себе несколько вопросов: о чем вы думаете в момент наибольшего напряжения? Чего именно боитесь? Если при ответах получается уловить конкретную причину переживаний, например, страх повторно попасть в аварию, стоит подвергнуть эти мысли рационализации: действительно ли вероятность аварии настолько велика, что из-за этого стоит быть в постоянном напряжении? Ответьте себе на вопрос: поможет ли ваш страх избежать неприятных событий в будущем?

Если же тревога связана с небольшим опытом вождения, то это абсолютно нормально. По мере появления опыта вы будете чувствовать себя увереннее.

Хорошо выспитесь

Всегда перед тем, как садиться за руль, необходимо хорошо выспаться. Любой человек, испытывающий недосып и усталость, больше подвержен возникновению стресса, агрессии и раздражительности. Недосыпы опасны рассеянностью и заторможенностью, что также может спровоцировать ДТП.

Переосмыслите свой гнев

Практически всегда стрессовое состояние можно нейтрализовать, переосмыслив его причины. Если вы двигаетесь по оживленной дороге и чувствуете, что вам сложно справляться с эмоциями, достаточно остановиться на обочине, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и найти причину возникновения стресса, подвергнув свои чувства объективной оценке. Рационализацией переживаний можно заниматься и в пробке, отвечая на вопрос — поможет ли ваш гнев, злость, чувство досады или отчаяния передвигаться быстрее? О чем можно подумать или чем заняться, чтобы более приятно провести это время?

Займитесь йогой

В последнее время среди автолюбителей набирает популярность автомобильная йога: водители рассказывают о своем опыте и делятся инструкциями с «новичками», в результате чего дороги становятся все более «спокойными». Автойога особенно полезна в пробке: потратьте всего несколько минут на выполнение несложных упражнений, и вы заметите, насколько вам станет лучше.

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Дыхательные упражнения помогут справиться с эмоциями и привести чувства в порядок: сделайте глубокий вдох и расслабьтесь, затем попробуйте управлять своими мышцами — напрягая и расслабляя их поочередно. Положите левую руку на руль, а правую — на сиденье. Обопритесь правой рукой о сиденье и на вдохе вытягивайтесь вверх, с упором на руки, а на выдохе сделайте поворот вправо. Необходимо следить за тем, чтобы ваша поясница не прогибалась, ноги упирались в пол, а движения были синхронизированы с дыханием.

Включите любимую музыку

Зачастую многим водителям для снятия стресса достаточно переключить волну или включить свой плейлист. Выбирайте музыку, которая будет вам по душе и не вызовет тревогу или агрессию. Во время поездки можно также включить записи с выступлениями любимых комиков, это поможет сохранить хорошее настроение.

Обратитесь к специалисту

Бывает так, что за рулем люди испытывают необъяснимые приступы тревоги и страха, которые могут сопровождаться учащенным сердцебиением, чувством нехватки воздуха, онемением в руках и ногах. В таком случае нельзя исключить паническое расстройство. Не бойтесь обратиться к врачу — это состояние поправимо. А благодаря телемедицине поговорить с врачом можно в любое удобное время, даже в пробке, используя функцию hands free.

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