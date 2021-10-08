Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны

Российские власти, полиция и дорожники должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает, в целом, все лучше и лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», — поручил президент.
Видео встречи доступно по ссылке (с 6.04 по 07.07 мин).
Марат Хуснуллин, в свою очередь, доложил, что смертность на дорогах в России стабильно снижается, комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно, и первые результаты уже неплохие. Это при том, что активность на дорогах после локдауна повысилась.
Обратил Путин внимание и на благоустройство дорожной инфраструктуры:
«Нужно помогать регионам переходы делать обязательно — и сверху, и тоннели. Заниматься надо системно этим», — отметил он и поручил продолжать эту работу.
Замглавы правительства также выразил благодарность за решение выделить регионам дополнительные деньги на ремонт автодорог в размере 30 млрд рублей.
- Напомним, к 2030 году российские власти планируют сократить смертность на дорогах до четырех погибших на 100 тысяч населения, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.
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