Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны — журнал За рулем

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Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны

Смертность в ДТП необходимо снижать, заявил президент на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Российские власти, полиция и дорожники должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает, в целом, все лучше и лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», — поручил президент.

Видео встречи доступно по ссылке (с 6.04 по 07.07 мин).

Марат Хуснуллин, в свою очередь, доложил, что смертность на дорогах в России стабильно снижается, комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно, и первые результаты уже неплохие. Это при том, что активность на дорогах после локдауна повысилась.

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Обратил Путин внимание и на благоустройство дорожной инфраструктуры:

«Нужно помогать регионам переходы делать обязательно — и сверху, и тоннели. Заниматься надо системно этим», — отметил он и поручил продолжать эту работу.

Замглавы правительства также выразил благодарность за решение выделить регионам дополнительные деньги на ремонт автодорог в размере 30 млрд рублей.

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

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