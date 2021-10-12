Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — журнал За рулем

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Назван китайский кроссовер, который не ржавеет

За шесть лет - ни одного очага коррозии на кузове и в багажнике.

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Китайская Ассоциации развития качества и безопасности (China Association for Consumer Products Quality and Safety Promotion, CACPQSP) собрала данные о подверженности коррозии автомобилей девяти моделей со средней ценой около 120 тысяч юаней. Исследование затронуло область кузова, подвески, багажника и моторного отсека, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на промежуточные результаты анализа CACPQSP.

Во внимание принимались автомобили с возрастом три года и шесть лет. В этот перечень «автомобилей широкого потребления» вошли машины брендов Changan, Haval, Toyota, Volkswagen, Buick и других из представленных в Китае.

Назван китайский кроссовер, который не ржавеет

Близкий к мировому класс коррозионной стойкости показал Haval H6. По данным специалистов Ассоциации, ржавчина на кузове отсутствовала как у трехлетних экземпляров, наряду с Changan Eado и Buick Excelle, так и на шестилетних — тут компанию китайскому кроссоверу вновь составил Buick Excelle, а также Nissan Sylphy.

Назван китайский кроссовер, который не ржавеет

Назван китайский кроссовер, который не ржавеет

Назван китайский кроссовер, который не ржавеет

Кроме того, шестилетние Haval H6, Buick Excelle и Volkswagen Lavida не имели ржавчины и в багажнике.

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Лидерами по сопротивляемости коррозии в салоне, моторном отсеке и деталях подвески стали шестилетние Buick Excelle, Volkswagen Lavida и Toyota Corolla, однако именно Haval H6 упоминается в отчете чаще других машин — и уж точно чаще прочих китайских брендов. В целом CACPQSP делает вывод, что ржавчина все еще является проблемой автопрома Китая.

Фото: архив «За рулем»

Назван китайский кроссовер, который не ржавеет

За шесть лет — ни одного очага коррозии на кузове и в багажнике.

Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — фото 1284587Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — фото 1284586Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — фото 1284585Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — фото 1284584Назван китайский кроссовер, который не ржавеет
Назван китайский кроссовер, который не ржавеет

За шесть лет — ни одного очага коррозии на кузове и в багажнике.

Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — фото 1284584Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — фото 1284585Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — фото 1284586Назван китайский кроссовер, который не ржавеет — фото 1284587Назван китайский кроссовер, который не ржавеет
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