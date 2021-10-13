Обновленный Renault Kadjar: удалось заглянуть в его салон

А там новейшая информационно-развлекательная система.

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Обновленный Renault Kadjar в камуфляже попадался фотографам уже неоднократно, но теперь им удалось заглянуть внутрь салона.

Современный кроссовер оснащен отдельно стоящей цифровой приборной панелью и массивной информационно-развлекательной системой, которая расположена под углом к ​​водителю и имеет «подбородок», состоящий из элементов управления климатом.

Дополнительные детали трудно разобрать, но видно, что у Kadjar новое рулевое колесо, которое, похоже, оснащено сенсорным управлением. Фотографии также дают нам представление о переработанной центральной консоли со спортивной металлической отделкой и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Снаружи мало, что видно, поскольку прототип все еще сильно замаскирован. При этом известно, что модель получит более выразительную переднюю часть с более широкой решеткой радиатора и более массивным нижним воздухозаборником.

Изменения будут и в задней части — с новыми осветительными приборами и отражателями.

О технических параметрах в Renault пока не говорят, но в основе автомобиля будет лежать платформа CMF-C, такая же, как и в Nissan Qashqai. В результате варианты двигателей могут быть идентичными. Если это произойдет, Kadjar будет оснащен 1,3-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 138 л.с. (140 л.с.) и 156 л.с. (158 л.с.).

Ближе к дебюту модели, который состоится в следующем году, мы получим более полное представление об этом автомобиле.

Недавно руководство марки Dacia (входит в группу Renault) заявило, что клиенты пока не готовы платить за сложные электронные системы помощи водителю и другое оборудование. Так зачем навязывать их насильно?

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Фото: Сarscoops