Директор по дизайну Lada рассказал о планах на Ниву — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Директор по дизайну Lada рассказал о планах на Ниву

Жан-Филипп Салар на АВТОВАЗе не так давно - он стал директором по дизайну с 1 января 2021 года.

В этом видео самопрезентации дизайнер рассказал о своей работе над проектами для рынков Европы, Индии и Кореи. Своим главным достижением в Renault он считает дизайн Clio 3-го поколения, который он провел от начала до конца — от скетчей до производства. Потом он работал в Индии, где отвечал за все проекты для этого рынка. Под его руководством создавался доступный автомобиль для Индии Renault Kwid. Потом он переехал в Корею, где занимался дизайном Renault Koleos, потом в Румынию, где проработал последние 5 лет и отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia: Duster, новых Sandero и Logan, и даже универсала Jogger, который презентовали совсем недавно.

Жан-Филипп Салар считает, что главный принцип дизайнера — соблюдение пропорций. Сначала нужно думать о них, а лишь потом работать над языком собственно дизайна и стилем. Стиль же непременно должен отвечать запросам клиентов.

Материалы по теме
Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе

Он отметил, что ему нравится жить в разных странах, создавать машины для разных рынков, руководствуясь спецификой местного спроса. Креативность, непременно, должна соотноситься с желаниями покупателей.

«Сейчас я часть Лады, и наша следующая задача — разработка нового поколения Нивы, которая базируется на платформе группы Renault», — отметил Салар.
Сегодняшняя цель — создать отличный дизайн Лады, мощный и сильный. Над этим проектом работают специалисты АВТОВАЗА в Москве и Тольятти, и команда уже близка к тому, чтобы сделать «нечто по-настоящему крутое», заключил он.

Видео: YouTube

Наше новое видео
Пластмассовый Trabant 601 из ГДР: тест и обзор
Новая Hyundai Creta: все изменения (бонус — видеотест)
14 цилиндров, 758 сил, 20 передач... — сравнили супервнедорожники

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров474
Оцените материал
0:—1

Отзывы о LADA Niva (13)

LADA 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

1. Достойная подвеска "для Российских дорог" 2. Правильные кресла. 3. Доступна для гаражного ремонта.

Недостатки:

1. ТСУ должно быть в базе всех комплектаций. 2. Движку как минимум не хватает 20% 3. Подогрев сидений без регулировки. 4. Некачественная сборка системы воздуховодов печки/кондиционера

Комментарий:

Пока этой машине нет адекватной альтернативы. Ближайший конкурент — Дастер.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...