Директор по дизайну Lada рассказал о планах на Ниву

Жан-Филипп Салар на АВТОВАЗе не так давно - он стал директором по дизайну с 1 января 2021 года.

В этом видео самопрезентации дизайнер рассказал о своей работе над проектами для рынков Европы, Индии и Кореи. Своим главным достижением в Renault он считает дизайн Clio 3-го поколения, который он провел от начала до конца — от скетчей до производства. Потом он работал в Индии, где отвечал за все проекты для этого рынка. Под его руководством создавался доступный автомобиль для Индии Renault Kwid. Потом он переехал в Корею, где занимался дизайном Renault Koleos, потом в Румынию, где проработал последние 5 лет и отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia: Duster, новых Sandero и Logan, и даже универсала Jogger, который презентовали совсем недавно.

Жан-Филипп Салар считает, что главный принцип дизайнера — соблюдение пропорций. Сначала нужно думать о них, а лишь потом работать над языком собственно дизайна и стилем. Стиль же непременно должен отвечать запросам клиентов.

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Он отметил, что ему нравится жить в разных странах, создавать машины для разных рынков, руководствуясь спецификой местного спроса. Креативность, непременно, должна соотноситься с желаниями покупателей.

«Сейчас я часть Лады, и наша следующая задача — разработка нового поколения Нивы, которая базируется на платформе группы Renault », — отметил Салар.

Сегодняшняя цель — создать отличный дизайн Лады, мощный и сильный. Над этим проектом работают специалисты АВТОВАЗА в Москве и Тольятти, и команда уже близка к тому, чтобы сделать «нечто по-настоящему крутое», заключил он.

О смене приоритетов в Группе Renault, куда входит и Lada, в январе этого года рассказал генеральный директор Лука де Мео.

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Видео: YouTube