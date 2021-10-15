Бензин на АЗС должен стоить на 10 рублей больше

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул эффективность демпфирующего механизма, позволяющего сдерживать цены на бензин на внутреннем рынке.

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У нас сейчас довольно высокие цены на нефть, но благодаря бюджетному правилу — заниженный курс рубля, а это всегда предпосылка для роста внутренних цен на бензин. Для этого придуман демпфирующий механизм, который помогает сдерживать цены на заправках.

Демпфирующий механизм эффективно работает. Созданный в 2018 году, он был усовершенствован, рассказал Александр Новак в интервью Business FM. То, что он работает, подтверждает тот факт, что цены на топливо на автозаправочных станциях растут в пределах инфляции, в то время как за этот период цены на нефть вышли уже на 84 доллара с учетом курса. То есть, если бы не демпфер, цены на заправках были бы выше рублей на 10, подчеркнул вице-премьер.

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Но понятно, что для независимых владельцев автозаправочных станций, у которых нет собственных нефтеперерабатывающих заводов и собственной добычи, как у вертикально интегрированных компаний, ситуация хуже. Нефтеперерабатывающее компании могут перераспределять маржу внутри своих компаний, сохраняя цены на своих АЗС на приемлемом уровне, а независимые компании вынуждены покупать топливо на бирже по тем ценам, которые складываются на бирже.

Однако правительство работает над решением этого вопроса и будет принимать меры, чтобы сбалансировать этот рынок и для независимых компаний. Ведь очень важно сохранить независимые заправки, не позволить им работать себе в убыток, а потом разоряться. Ведь, по сути, это малый и средний бизнес, дополнительные рабочие места. В России примерно 25 тысяч заправок, их них около 10 тысяч принадлежит независимым компаниям. Независимые заправки важно еще сохранить потому, что часто они располагаются в удаленных населенных пунктах, в которые не доходят крупные компании, и без них местному населению пришлось совсем туго.

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Фото: Гавриил Григоров/ТАСС