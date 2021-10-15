Названы самые популярные автомобили в TikTok — журнал За рулем

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Названы самые популярные автомобили в TikTok

Какие машины нравятся вашим детям и внукам? Да примерно те же, что и вам!

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В последние пару лет популярность соцсети TikTok рванула в стратосферу, и теперь уже нельзя сказать, что это забава для детей — сервисом пользуются и люди старшего поколения. И да, наибольшим успехом там по-прежнему пользуются челленджи и вирусные танцы, но знали ли вы, что ролики с автомобилями там тоже набирают уйму просмотров? Да-да, речь буквально о миллиардах просмотров.

Разумеется, одни автомобили популярнее других, и ресурс Uswitch составил рейтинг наиболее просматриваемых в ТикТоке автомобильных марок и моделей. Тройка по брендам выглядит так: BMW (17,6 млрд просмотров), Mercedes-Benz (9,1 млрд) и Lamborghini (8,3 млрд). Специфика соцсети налицо: баварский бренд разбивает извечного конкурента наголову, а тройку замыкает марка, машины которой не может себе позволить большинство простых смертных.

Также в десятку наиболее популярных брендов вошли Tesla, Audi, Ford, Honda, KTM, Ferrari, Jeep.

Названы самые популярные автомобили в TikTok

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А по моделям расклад получился такой. Самой популярной машиной в новой соцсети стал Ford Mustang — очевидно, во многом именно из-за него и сам Ford оказался в вышеуказанном Топ-10. Первую модель с таким именем бренд выпустил в далеком 1962-м, а в 2021-м ролики с Мустангами всех поколений в ТикТоке посмотрело 3,9 млрд человек. Nissan GTR и Toyota Supra отстали ненадолго, набрав по 2,8 млрд просмотров.

Под ними в хит-параде зумерских авторадостей — Chevrolet Camaro, Range Rover, Honda Civic, Lamborghini Huracan, Subaru WRX, Lamborghini Aventador, Tesla Model 3.

Фото: Ford

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