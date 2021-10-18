American Automobile Association (AAA) назвала системы безопасности, которые бесполезны и даже опасны в дождливую погоду.

Системы помощи водителю не всемогущи, выяснили специалисты AAA. Например, в дождливую погоду они работают со сбоями, и если на них полагаться, то высок риск попасть в ДТП.

В ходе испытаний, которые проводились на закрытом полигоне, имитировалась дождливая погода. В ходе тестов проверялась работа таких систем, как автоматическое экстренное торможение и функция удержании в полосе движения. Оказалось, что во время умеренных дождей и, тем более, ливней эти системы работают некорректно.

Испытания автоматических систем экстренного торможения, проведенные на скорости 40 км/ч, заканчивались столкновениями в 17% случаев. На скорости 56 км/ч столкновения происходили уже в 33% случаев.

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Система удержания в полосе движения работала еще хуже — в 69% случаев автомобиль пересекает разметку.

«Эти системы безопасности полагаются на датчики и камеры, чтобы различать дорожную разметку, другие автомобили, пешеходов и препятствия на проезжей части. Поэтому, естественно, существенное влияние на их работу оказывают такие факторы окружающей среды, как дождь, — говорит технический директор AAA Грег Браннон. — Люди не всегда ездят в солнечную погоду, поэтому мы должны расширить список условий, при которых следует проводить испытания».

ААА призывает водителей обязательно узнавать принципы работы систем помощи, чтобы адекватно оценивать их возможности, и держать объективы камер в чистоте, а также не использовать круиз-контроль в плохую погоду, чтобы не расслабляться.

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Фото: Casey Horner / Unsplash