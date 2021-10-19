Такую работу предлагает USwitch.com, а нужно это для определения самой популярной марки шоу.

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Top Gear — это 30 сезонов, или 236 увлекательных серий, посвященных самым разным автомобилям. И теперь жители Великобритании могут смотреть шоу и зарабатывать на этом деньги. Такое предложение сделала британская компания USwitch.com, специализирующаяся на сравнении цен на услуги и продукты.

Компания объявила конкурс на вакансию зрителя Top Gear. Чтобы получить эту работу, надо оставить заявку на сайте USwitch.com. Победители должны будут пересмотреть всё шоу, за что получат 1000 фунтов стерлингов (почти 100 тысяч рублей).

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Это понадобилось компании для того, чтобы лучше изучить шоу и определить, какая марка автомобилей оказалась в нем самой популярной.

На просмотр 30 сезонов у нанятых работников будет три месяца — 10 сезонов в месяц, или 2,6 серии в день. Кажется, это совсем не сложно, тем более что речь идет о самом популярной в мире автопередаче. Но надо будет не только смотреть, но и считать автомобили, показанные в каждом эпизоде. В условиях конкурса указано, что от победителя также могут потребоваться съемки в рекламе.

С любимыми автомобилями безумной телезвезды Ричарда Хаммонда вы можете ознакомиться здесь.

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Фото: Top Gear