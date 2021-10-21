В Яндекс.Заправках появилась такая опция. Она запускается постепенно и будет доступна на станциях по всей России.

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В сервисе Яндекс.Заправки появилась возможность поблагодарить заправщика безналично. Водители могут перевести чаевые сразу после оплаты топлива — в приложениях Заправки, Яндекс.Карты и Навигатор.

При переводе чаевых через сервис водителю не нужно искать наличные, он оставляет их в том же приложении, где заправляется. Так, после оплаты топлива теперь появляется предложение оставить чаевые. Достаточно выбрать заправщика из выпадающего списка или уточнить у него номер телефона и ввести его в приложении. А после — указать размер чаевых и подтвердить отправку. Сервис дает возможность перевести сумму от 10 до 150 рублей.

Чтобы заправщики могли смотреть, сколько получили чаевых, в меню приложения добавили раздел «Я — заправщик». Он появляется после того, как работник АЗС зарегистрируется в сервисе.

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Яндекс дает возможность переводить безналичные чаевые во многих сервисах — Такси, Еде, Лавке. Это технологично и безопасно, кроме того, часто по-другому и не получается — многие пользователи не держат при себе наличных. По опросу водителей Карт и Навигатора, которые оставляют чаевые на заправках, 80% из них готовы оставлять чаевые безналично.

Функционал Яндекс.Заправок постоянно расширяется: сейчас здесь можно оплатить заправку, сравнить цены на станциях по маршруту, подключить программы лояльности топливных сетей, заказать еду и оставить чаевые не выходя из машины. Сервисом уже пользуется более 1 млн автомобилистов.

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Фото: Яндекс