Не только микрочипы: у дилеров Lada не хватает запчастей

Перебои с поставками наблюдаются по всем группам продукции. Данные носят неофициальный характер.

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Независимые источники сообщают о том, что дефицит запчастей для автомобилей Lada приобретает угрожающие масштабы, причем дело не только в микрочипах. Паблик сети Вконтакте, принадлежащий крупному онлайн-магазину автомобильных компонентов, сообщает, что дилерская сеть Lada в начавшийся сезон смены шин столкнулась с острой нехваткой литых колесных дисков.

Кроме того, по данным источника, поставок колпачков для этих дисков не осуществляется уже более полугода, что вызывает спекулятивный спрос и космические цены на данные детали.

Вообще, как сообщает автор поста, ни один заказ, который имеет в составе больше десяти позиций, не обрабатывается АВТОВАЗом без срыва или переноса сроков. Поставки идут с перебоями по всем группам продукции, включая элементы кузова и шасси, детали салона и многое другое.

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Некоторые из особо дефицитных позиций указаны источником конкретно: рулевая рейка Vesta, противотуманные фары Niva Travel, рамка радиатора и замки багажника Granta, подушки и кронштейны правой опоры двигателя Niva Legend, крышки монтажного блока Lada Vesta, XRAY, Largus, обивки сидений Vesta, обивка потолка черная Vesta SW и проч.

Меж тем, АВТОВАЗ сообщил, что проблема с микрочипами решается — может, и с остальными комплектующими ситуацию удастся поправить...

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Фото: Егор Алеев / ТАСС