Машины уже подорожали на 20% и будут дорожать все стремительнее

Основной скачок цен произошел весной и летом, сейчас стоимость растет на несколько процентов в месяц с тенденцией на ускорение.

Дефицит машин растет, а режим «нерабочих дней» может увеличить задержки поставок. В январе-сентябре цены на новые машины, в среднем, выросли примерно на 20%, приблизительно на столько же и подержанные, показал опрос«Коммерсанта» автомобильных дилеров.

Основными причинами подорожания стали дефицит автомобилей и комплектующих, инфляция и обновление моделей. Цены на локализованные модели растут чуть медленнее, чем на импортируемые. Так, локализованные модели Mitsubishi подорожали на 2,5–14%, импортные — на 15%, цены на Hyundai увеличилась в среднем на 10%, Kia — на 5–20%. По Volvo цены выросли на 5–10%, на BMW — на 10–25%. Дилеры отмечают, что основной рост пришелся на второй и третий кварталы, при этом цены в премиальном сегменте выросли сильнее, чем в массовом.

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Пока, по прогнозам дилеров, цены продолжат увеличиваться в среднем на 1–2% в месяц, если не произойдет чего-то экстраординарного. Доступность автомобилей не улучшилась, ситуация только ухудшается, исключение — китайские бренды, ситуация с которыми чуть лучше.

Дилеры также ощущают неопределенность в связи с объявлением режима нерабочих дней в Москве с 28 октября до 7 ноября, ограничивающего работу объектов торговли. Нерабочая неделя несильно скажется на ситуации, но вот если после нее последует затяжной локдаун, ситуация на рынке ухудшится.

По оценке экспертов, дефицит, скорее всего, не будет преодолен еще как минимум до середины следующего года, а по реалистичным оценкам — только к концу.

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