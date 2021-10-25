Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — журнал За рулем

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Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год

Стиль кантри в новом издании подан с его привлекательной стороны — обнаженная натура и тяжелая техника.

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Классический календарь «Мечты молодого фермера 2022» (Jungbauernträume 2022) показывает деревенскую жизнь с ее эротической стороны: горячие девушки с ретротракторами. Большой плакат-календарь с яркими фотографиями — прекрасный подарок любителям тракторов, аграриям, ну и не только.

2022-й станет отличным годом для поклонников сельскохозяйственной техники: двенадцать привлекательных моделей, сексуальных и соблазнительных, с прекрасно отреставрированными «ностальгическими» тракторами — от Güldner и IFA до Deutz, MAN и IHC, Lanz Bulldog, Kramer и John Deere.

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Немецкий фотограф Франк Люцебек снова не подкачал — все модели как на подбор. 14 глянцевых страниц, металлический спиральный переплет, и все это произведено в Германии экологически безопасным способом. Теперь об этом тоже пишут, выставляя товар в продажу.

На площадке Amazon за ежегодник просят 16 евро, в Германии его можно приобрести и за 14 евро.

Январь

Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год

Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год

Стиль кантри в новом издании подан с его привлекательной стороны — обнаженная натура и тяжелая техника.

Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287644Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287645Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287647Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287648Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287649Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287650Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287651Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287652Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287653Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287654Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287655Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год — фото 1287656Обнаженные трактористки — эротический календарь на 2022 год
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