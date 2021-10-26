До отмены техосмотра осталось 3 недели

Госдума рассмотрит вопрос об отмене обязательного техосмотра сразу после ноябрьских праздников.

Материалы по теме Отмена техосмотра — чем это нам грозит?

За отмену обязательного техосмотра для граждан выступает большинство думских фракций. Эксперты ожидают от депутатов быстрого принятия решения, так как отмена ТО была одним из самых громких предвыборных обещаний.

Напомним, что обязательный техосмотр планируется отменить только для транспортных средств физических лиц, не использующихся для коммерческих перевозок. Но отмена будет неполной: проходить ТО надо будет при постановке транспортного средства на учет в ГИБДД, смене владельца, а также при внесении изменений в конструкцию.

Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

«К нам неоднократно обращались собственники автомобилей, которые постоянно жаловались на очереди на техосмотрах. Плюс с момента, когда эта процедура была введена в России, прошло много времени. Сегодня выпускаются автомобили совершенного другого уровня, они имеют пятилетнюю и семилетнюю гарантию эксплуатации. Кроме того, мы видим, как граждане сами обслуживают свои автомобили и следят за их состоянием. Безусловно, комитет данную инициативу поддержит, — цитируют „Известия“ высказывание главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева.

Отмену обязательного техосмотра поддерживают и в правительстве. В частности, за нее выступает премьер Мишустин.

„За рулем“ теперь можно читать в Яндекс.Дзен

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин