При негрубых нарушениях водители заплатят только треть штрафа

Это предусмотрено в проекте нового КоАП.

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В новом Кодексе об административных правонарушениях к лицам, совершившим негрубые административные правонарушения, будет применяться более мягкий режим ответственности, рассказал в интервью «Российской газете» советник министра юстиции России Дмитрий Коротков.

Смягчений будет несколько: обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение, возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного — это фактически аналог 50-процентной скидки на штраф, уплачиваемый в настоящее время водителями за нарушение ПДД.

«Особо следует выделить возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в размере одной третьей от минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении. Однако это касается только негрубых правонарушений», — отметил чиновник. Каких именно — не уточнил.

Таким образом, правонарушения планируется разделить на грубые и негрубые. За негрубые будут шире применяться мягкие наказания: скидки штрафов и предупреждения. Лицам, совершившим грубые правонарушения, нельзя будет заменить штраф на предупреждение или уплатить штраф в размере половины от наложенного.

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Однако тут не все так просто. В новом КоАПе важно было обеспечить соразмерность наказания совершенному правонарушению. Поэтому даже если административное правонарушение формально относится к грубым, то при наличии смягчающих обстоятельств суд, орган или должностное лицо вправе признать его негрубым и смягчить режим ответственности.

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