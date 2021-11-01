Обновленный Kia Ceed - начало продаж и цены

Обновленные хэтчбек и универсал получили две новые комплектации - GT Line и GT Line+, а стоят теперь от 1 564 900 и 1 604 900 рублей.

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В России 15 ноября начнутся продажи обновленных моделей семейства Ceed — хэтчбека и универсала. Они будут представлены в шести комплектациях, с двумя двигателями и двумя коробками на выбор. Хэтчбек стоит от 1 564 900 до 2 109 900 рублей, а универсал предлагается по цене от 1 604 900 до 2 179 900 рублей.

Оба автомобиля получили новый двигатель семейства Smartstream — 1.5 T-GDI c непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом мощностью 150 л. с. Он заменил 1,4-литровый мотор, мощность которого составляла 140 л.с. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом.

Как и прежде, автомобили можно приобрести с двигателем 1.6 MPI мощностью 128 л.с. и 6-ступенчатым автоматом.

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Автомобили в обязательном порядке оснащаются фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также шторками безопасности, ABS, системами активного управления, экстренного торможения и старта на подъеме, системой мониторинга давления в шинах, иммобилайзером и датчиком света.

Также все хэтчбеки и универсалы получили кондиционер, круиз-контроль, электроприводы стекол передних и задних дверей, а также наружных зеркал, Bluetooth, мультируль и камеру заднего вида. В пакет «Теплые опции» входят подогрев зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и передних сидений.

В начальную комплектацию Comfort входят приборная панель Supervision, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектации Luxe добавляются легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары и задние парктроники. Также появляется двухзонный климат-контроль, подрулевые «лепестки» и откидной центральный подлокотник на заднем диване. Такой хэтчбек стоит от 1 614 900 рублей, а универсал — от 1 654 900 рублей.

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Комплектация Prestige отличается подогревами задних сидений и всей поверхности лобового стекла, светодиодными задними фонарями и поворотниками в зеркалах, которые также имеют электропривод складывания. Салоны машин обиты искусственной кожей и тканью, есть датчик дождя, система бесключевого доступа и дистанционный запуск двигателя с ключа. Среди систем помощи водителю — контроль слепых зон, предупреждение бокового столкновения при движении задним ходом и система безопасного выхода из автомобиля. Хэтчбек в этой комплектации стоит от 1 724 900 рублей, а универсал — от 1 774 900 рублей.

В комплектации Premium машины получили 17-дюймовые колеса, светодиодные фары и противотуманки, электрорегулировку поясничного подпора передних кресел мультимедийную систему с 10,25-дюймовым дисплеем, премиальную аудиосистему JBL с сабвуфером и 6 динамиками. Такой хэтчбек Ceed стоит 1 869 900 рублей, а универсал Ceed SW — 1 939 900 рублей.

Хэтчбек в версии GT Line можно узнать по особым задним фонарям, состоящим из 48 модулей в виде сот, и с последовательными указателями поворота. Также автомобили получили спортивный передний бампер, накладки на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем, спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, спортивное рулевое колесо, металлические накладки на педали и черную отделку потолка. Ceed GT Line стоит 1 979 900 рублей, а Ceed SW GT Line — 2 039 900 рублей.

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Максимальная комплектация GT Line+ отличается расширенным набором систем безопасности и помощи водителю, в которую вошли система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне, интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предотвращения фронтального столкновения, распознающая автомобили, пешеходов и велосипедистов, ассистенты предотвращения выезда из полосы движения и движения в полосе, автоматическое управление дальним светом, системы распознавания дорожных знаков и усталости водителя, а также интеллектуальная система помощи при парковке.

Кроме того, в комплектации GT Line+ есть передние парктроники и электронный стояночный тормоз, полностью цифровая приборная панель Supervision диагональю 12,3 дюйма, электропривод кресла водителя, панель беспроводной зарядки, дополнительный USB-разъем для пассажиров второго ряда, а сиденья имеют комбинированную отделку из кожи и замши. Ceed GT Line+ стоит 2 109 900 рублей, а Ceed SW GT Line+ — 2 179 900 рублей.

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Фото: Kia