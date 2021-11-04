Пилот умудрился при этом не задеть знаки, не врезаться в мост и не помешать автомобилям.

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Автомобилисты, ехавшие по платному шоссе 407 в Торонто (Канада), были удивлены, когда на дорогу вдруг начал приземляться самолет. Его пилот был вынужден совершить аварийную посадку почти сразу после вылета из аэропорта Баттонвилл в Маркхэме (Онтарио), находящегося к северу от Торонто — у самолета отказал единственный двигатель.

К счастью, пилот и инструктор смогли приземлиться, не повредив ни самолет, ни дорожную инфраструктуру, ни едущие по дороге автомобили. Такое не часто увидишь.

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Как выяснилось, самолет с регистрационным номером Piper PA-28-151 своевременно прошел техническое обслуживание, и это был его первый вылет после осмотра. Самолету предстояло пролететь совсем немного — до Гримсби, куда на машине можно добраться всего за час. Как только возникли проблемы с двигателем, пилот и инструктор сообщили об этом в авиадиспетчерскую службу, после чего было принято решение садиться на платную автодорогу.

После приземления самолет эвакуировали. К пилоту у правоохранительных органов претензий нет.

Порой на посадку заходят и автомобили: например, этот седан рухнул на дорогу с высоты 10 метров, пролетев по воздуху около 24 метров.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube