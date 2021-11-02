Немецкие СМИ: под брендом Lada продают сильно поношенные модели Dacia

Винят в этом, как ни странно, новую Lada Niva, на которую, по мнению журналистов, тратятся все ресурсы российского предприятия.

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«Древняя Dacia смотрит на Россию глазами Ларгуса», — утверждает журналист немецкого издания Auto Motor und Sport. Очень старая модель Dacia представлена ​​на рынке в качестве Lada в России — разумеется, по выгодной цене.

На разработку новой Lada Niva, которая запланирована на 2024 год, похоже, потребуются большие, если не все, ресурсы российского автомобильного бренда. Как иначе объяснить, что Lada продает на внутреннем рынке под своей маркой давно поношенные модели Dacia? Именно это происходит со старым Logan MCV, который находится на рынке в России как Lada Largus с 2012 года — и, вероятно, останется там еще надолго, отмечает автор.

Это можно было бы еще понять, если бы Largus был по крайней мере тем универсалом Dacia второго поколения, который на «серьезных» рынках списали только в прошлом году. Но тот факт, что Logan MCV первого поколения, который не продается в Германии с 2013 года, до сих пор предлагают в России как новый автомобиль Lada, вызывает некоторое раздражение. Непохоже, что группа Renault, которой принадлежат оба бренда, особенно высоко ценит клиентов в России.

Автор признает, что модель немного модернизировали: слегка обновили внешне, в салоне теперь новая приборная панель с мультимедиа, включая систему навигации и возможность подключения смартфона через Apple CarPlay или Android Auto. Улучшена шумоизоляция, появились более комфортные сиденья, кондиционер, при желании можно заказать обогрев многофункционального рулевого колеса, круиз-контроль и камеру заднего вида, в стандартную комплектацию теперь входят центральный замок с дистанционным управлением, бортовой компьютер и дневные ходовые огни.

Lada предлагает Largus с двумя вариантами двигателей. Это 1,6-литровый, мощностью 90 л.с. и 1,6-литровый мощностью 106 л.с., агрегатируются они 5-ступенчатой МКП и соответствуют стандарту выбросов Евро-5.

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По меркам Германии автомобиль стоит очень дешево: самая простая версия Ларгуса — пятиместный универсал можно приобрести за 749 900 рублей (около 9000 евро). Кросс-версия намного дороже и обойдется минимум в 915 900 рублей (что эквивалентно более 11 000 евро).

Группа Renault использует весьма креативные способы продаж в России: бренда Dacia там не существует, румынские модели доступны как Renault и Лада. И эти способы небезуспешны: в 2020 году Lada Largus вышла на седьмое место в российской статистике продаж легковых и легких коммерческих автомобилей.

Немцы, видно, подзабыли собственную историю. «Экономическое чудо» произошло у них далеко не сразу, денег у населения было мало, а ездить хотелось. И бегали тогда по раздолбанным автобанам машинки под стать серпуховским мотоколяскам. Можно вспомнить, например, Изетту и ее рекламу, как автомобиля для всей семьи.

Что касается Ларгуса, то универсал продается у нас не из-за недостатка уважения к клиентам, а потому что до сих пор востребован на нашем рынке, что и показывают продажи.

Стоит ли насильно усложнять автомобили, делая их заведомо дороже? Ведь недавно руководство Dacia заявило, что клиенты пока не хотят платить за сложные электронные системы помощи водителю и высокотехнологичное оборудование. И компания не будет навязывать их насильно.



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Фото: Lada