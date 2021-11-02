Российские тракторы бьют рекорды популярности за рубежом

Спрос в других странах на нашу сельхозтехнику за 9 месяцев этого года вырос в полтора раза.

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С января по сентябрь 2021 года российские производители отправили на экспорт сельхозтехники на 16,3 млрд рублей. Таких показателей не наблюдалось никогда прежде.

Говорят, что секретом успеха стала не только конкурентоспособная цена и качество, сопоставимое с качеством иностранной техники, но и высокая ремонтопригодность.

В результате спрос на российские машины вырос за три квартала 2021 года на 50% — в полтора раза, отчитался «Росспецмаш». И год еще не окончен.

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Поставки российской сельхозтехники осуществляются в 34 страны, а главными потребителями стали страны не только СНГ, но и Евросоюза. Германия увеличила объемы закупок на 36%, а. например, Литва — на 73%. Также в России закупают сельхозтехнику страны Африки и Ближнего Востока, Скандинавии, и ее везут даже на другой конец света — в Бразилию.

В продаже появились Кировцы с новыми моторами и автоматическими коробками.

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