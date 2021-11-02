Неожиданно: Continental предлагает вернуться к барабанным тормозам

На выставке TechShow 2021 во Франкфурте-Рёдельхайме компания Continental представила концепцию «Барабанные тормоза на передней оси».

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Казалось бы — барабанные тормоза безнадежно устарели, и если их еще и ставят, то только для удешевления конструкции. Однако «зеленые», выжав последние соки из двигателей внутреннего сгорания, задушив их строгими нормативами по выбросам, взялись теперь за тормозную систему.

Одно из новых требований к тормозам — сокращение выбросов твердых частиц. Потому что мелкая пыль, образующаяся при торможении от стирания тормозных колодок, оказывает крайне вредное воздействие на здоровье человека. Эксперты ожидают, что Европейская комиссия ужесточит законодательные требования на этот счет не позднее 2025 года.

Именно поэтому новые разработки тормозных систем пользуются сейчас большим спросом, чем когда-либо. После возрождения задних барабанных тормозов в электромобиле VW ID.3 компания Continental решила предложить их и на передней оси, перечислив ряд преимуществ.

Барабанные тормоза на передней оси

Так, чтобы соответствовать новым предельным значениям по выбросам частиц, для дисковых тормозов потребуются меры, которые приведут к высоким дополнительным затратам на фильтрующие модули или вызовут проблемы с местом для установки. Барабанный тормоз изначально уже имеет хорошую герметизацию благодаря своей конструкции и, соответственно, низкие выбросы вредных частиц. Возникающую тормозную пыль можно безопасно собирать в карманы внутри барабана, хранить там и легко удалять во время планового обслуживания.

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Кроме того, электромобили или подключаемые гибриды все реже замедляются с помощью дисковых тормозов, а вместо этого генерируют тормозной момент за счет рекуперации мотор-генератора. Таким образом, дисковые тормоза используются лишь в экстренных случаях, а значит, очень редко, и более подвержены коррозии. Еще одно преимущество барабанного тормоза — внешний вид колеса. Ведь от дисковых тормозов блестящие легкосплавные колесные диски быстро теряют первозданную свежесть, покрываясь серой пылью от износа колодок.

На TechShow барабанные тормоза на передней оси были успешно представлены на тестовом автомобиле — спортивном VW Golf GTI.

Фото: Springerprofessional