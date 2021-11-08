Возвращение к барабанным тормозам: мнение «За рулем» и наших читателей

Недавно известный производитель шин и автокомпонентов призвал ставить такие тормоза на все оси, потому что только «барабаны» можно сделать более экологичными.

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Напомним суть проблемы. Экологи заволновались: мелкая пыль, образующаяся при торможении от стирания тормозных колодок, оказывает крайне вредное воздействие на здоровье человека. Чтобы сделать дисковые тормоза экологичнее, потребуются серьезные затраты. Барабанные в этом плане проще, небольшое усовершенствование — и возникающую тормозную пыль можно безопасно собирать в специальные карманы внутри барабана, хранить там и легко удалять во время планового обслуживания. Но насколько барабанные тормоза хуже дисковых в плане безопасности и стоит ли нам начинать волноваться?

Своим мнением поделился эксперт «За рулем» Максим Сачков:

Хотя бы потому, что они надежнее и выгоднее в эксплуатации. Колодки и барабаны изнашиваются менее интенсивно и реже требуют замены. Из-за того, что механизмы лучше защищены от грязи и влаги, детали служат дольше. Особенно если автомобиль ездит по дорогам, которые часто поливают реагентами. Или владелец редко эксплуатирует автомобиль, и от долгого простоя тормоза ржавеют, перестают эффективно работать и требуют частой профилактики, а то и дорогостоящего ремонта.

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Дисковые тормоза эффективнее останавливают автомобиль. Но разница заметна лишь при частых и интенсивных торможениях — в таких режимах ездят на гоночных трассах, а не по дорогам общего пользования. Мы проводили замеры тормозной динамики одной модели Лада. Сначала со штатными барабанными тормозами на задних колесах, а потом — с установленными дисковыми. Проигрыш при торможении со 100 км/ч составил меньше полуметра.

Так что «барабаны» рано списывать. А в нынешние усовершенствованные конструкции, разработанные и изготовленные с применением современных технологий и материалов, вполне могут оказаться лучше дисковых по ряду параметров. Предпосылки для этого есть.

Поскольку материал вызвал оживленную дискуссию, приводим также несколько мнений наших читателей:

Владимир: «Интересно что будет когда они (Ред.: экологи) поймут, что сварка, например, очень вредна...»

Эксперт: «При 145 тыс. км пробега еще ни разу не менял колодки в барабанных тормозах. Износ лишь 40%. Делайте выводы!».

Влад: «Это просто потому, что они у вас на задних колесах. Были бы не передних, хвастаться было бы нечем.»

Вадим: «Маразм крепчал. Неужто барабаны будут герметичными? Если нет, то после глубокой лужи они „самоочистятся“.»

Алексей: «При производстве колес из металла выделяется много CO2, даешь возобновляемое дерево! :)»

Фото: «За рулем»